Zonas de Honduras donde no habrá energía eléctrica este sábado 1 de septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una serie de cortes de energía eléctrica están programados para este sábado 1 de septiembre en Honduras.

Las zonas afectadas son La Ceiba, El Progreso, Sonaguera, Tocoa, Santa Rita y Santa Cruz de Yojoa.

Los cortes obedecen a mantenimiento en dichas zonas por parte de la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Listado de colonias que estarán sin energía:

Sábado 01 de Septiembre de 09:00 a.m. a 4:00 p.m. en El Progreso, Santa Rita, Santa Cruz de Yojoa

Parte de El Progreso, Hospital, Col. La Pires, Moyá, Los Jazmines

Hospital de Ojo, Barrio San Francisco, Col. Kattán, 19 de junio

Res. Machi, Pénjamo, Rodas Alvarado, Williams Hall, 27 de octubre

Col. Sinaí, Mendieta, 21 de mayo, Montefresco, Pajuiles, Tulines

Zona Militar, Las Palmeras, Sitraterco, Col. Bendeck, Melgar

Anexo Melgar Castro, Col. Nueva Suyapa, Juzgado Progreseño

Res, Guanacaste, CURPRO, La Romana, Alameda, Los Castaños

La Ponderosa, Villa Angeles, Quintas Santa Mónica, Colegio de Abogados

Piletas, Villa Adela, Los Campos, Brissasa del Sur, Guachias Creek

La Garroba, Capulin, Quebrada Seca, Tapiquila, Aldea El Higuerito Llano

El Batey, San Luis Zacatales y zonas aledañas.

Lea además: Vídeos vinculan a supuestos agentes policiales con violentos crímenes



Sábado 01 de Septiembre de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. en Olanchito, Tocoa, Sonaguera

OLANCHITO Colonias y Barrios: Bo. El Centro, El Bíblico, Dionisio, San Jorge

Murillo, 25 de Nov., Valle Fresco, Ponce, 21 de Nov., 15 de Sep., Sitrabarimasa

24 de Mayo, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Los Laureles

Ramón Amaya Amador, Miraflores, Satélite, Bo. Arriba y Abajo La Torre

Hosp. Anibal Murillo Escobar; (Aldeas): Sutrasfco, Agalteca, Las Minas Aguán

El Ocote, Boca de Mame, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú

Campo Nuevo, Tepusteca, Sitraproadasa, Balsamo Oriental, 12 de Dic.

Crucete Oriental, 4 de Enero, 21 de Abril

OLANCHO (Aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal

Caisesa, El Puente, Emp. Barimasa, El Cinco

ISLETAS Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz

y Santa Inés) (347) SONAGUERA (Colonias y Barrios): Escano, Los Mangos

Los Maestros, Bo. Arriba, El Centro, Bo. Cotacol, Los Laureles, Los Castaños, 25 de Sep.

Bo. Abajo, Morazán, Porvenir; (Aldeas): Carrioles, Sabana de Utila, El Tapón

Col. 21 de Nov., La Curva, La Pita, La Jigua, Quebrada de Arena, Cuyulapa

Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Masicales

Rio Arriba, Chacalapa, Panamá, Remolino, El Coco, Rigores, El Chorro

Aldea de Faust, Irineo, Limón, Las Pilas, La Danta, La Brea, Prado

Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza y Zonas Aledañas.

TOCOA Aldeas: Parte de Corocito, San José del Cinco, El Briche

Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), Quebrada de Arena, Salama

El Barro, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre

Prado Verde; Tocoa Toronjal, Doctores, Salomón 1 y 2, Aurora, Alemán 1 y 2

Las Uvas, Génesis, El Centro, Municipalidad de Tocoa, La Colon, 18 de Sep.

Las Flores, Bo. Abajo, Hosp. San Isidro, Bomberos y Zonas Aledañas.



Sábado 01 de Septiembre de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. en La Ceiba, Olanchito

La Ceiba, Los Bomberos, Res. Atlante, Los Fuertes, UNICATH Miraflores

Las Colinas, Merren, Villa H, Bo. Mejía, Col. Bantral, Bo. Independencia

Ave. Morazán de UNIPLAZA hasta La Funeraria San José, de Cementerio Bo. Mejía

hasta Esquina de Banco Central, Ave. La Rep. de Casa Rafael hasta El Parque Central

LA CEIBA Ramal Escuela Palmeras, Colonias: San Isidro, Alameda

Cervecería Hondureña, Casa Blanca, Los Bomberos, Cuenca Río Cangrejal

Aldeas: El Naranjo, Las Mangas, El Pital, Yaruca, Toncontín, Urraco)

Colonias: Lempira, San Judas, Azcona, Margie Dip,. Suyapa, Mercedes

El Toronjal 1 y 2, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, Hosp. Vicente Dántoni

Carretera C.A.-13 de Gas. Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador

Mega Plaza, y Zonas Aledañas

LA CEIBA Colonias: El Manantial, Pizzatty (Norte), Las Acacias (Este), Sierra Pina

Zelaya, Bo. Alvarado (Este), El Naranjal, Credia, Bo. La Merced (Este), Bo. Imán (Este), La Gloria, Estadio Ceibeño, La Julia, Pineda, Los Luchadores, La Isla, La Barra, Zona Viva, y Zonas Aledañas

LA CEIBA Calle al Muelle de Cabotaje de Gas. Uno hasta Muelle, Colonias: Villa Rosa, Génova, La Pradera, El Prado, Villas del Caribe, Villa Mary, Villas del Mar, Jardines del Este, Puerto Escondido, Bella Oriente, Los Angeles, Destacamento de la Naval, Muelle de Cabotaje, E.N.P., Astillero y Zonas Aledañas

OLANCHITO Aldeas: Carril, Coyoles Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, San Dimas, San Juan, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Lorenzo, San Marcos, Savana y Zonas Aledañas (346) TOCOA (Barrios y Colonias): San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, Dippsa, Texaco Basha, Hosp. Bajo Aguán (Privado) (Aldeas): Luzón Palmeras, Tiburones, Prieta, Lérida, Chiripa, Cuaca, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, La Bolsa I y II.



Sábado 01 de Septiembre de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. en La Ceiba, Bonito Oriental

La Ceiba: Sitramacsa, Piñanza, Esquipulas, Miramar, Villa Real, Los Locutores, Policía de Transito, El Dorado, INFOP, Mercado San José, UTH, Plantel ENEE, Los Maestros, Energua, Calle 8 de Zona Mazapán hasta Banco de Occidente, Ave. La Rep. de Hotel Paris hasta Centro Penal, Ave. San Isidro de Burger King hasta Muelle Fiscal, Hotel Art Deco Bo. Inglés, Calle de El Centro Penal hasta Colegio San Isidro, Hosp. Euro-Honduras, Hosp. Centro Médico, y Zonas Aledañas

LA CEIBA Colonias: Yesenia Castillo, Dantillo,. Villas del Carmen, Las Flores, La Ponce, Ramón Leva (Barranco Chele), San Gabriel, Leyde, Palmira, Quinta San Fernando, Villa Santa Lucía, Crila, Trejo, Los Fotógrafos, Vista al Mar, El Búfalo, Menonita, 26 de Junio, Iglesia Gran Comisión, Rodas, Curla, Aldea Armenia Bonito, Marisol 1 y 2, Villa Romana, Vista Palmira, Nueva Era, Aeropuerto Golosón, Miramontes, 15 Sep., El Confite, Villa Olímpica, Carril del 7 y 8, Col. Xochimilco, Col. Municipal, Cerrato, 1º de Mayo

LA CEIBA Colonias: Villa del Este, Santander, Magnolia, La Pizatty (Sur), Riviera, Panayotti, Hosp. Oken´S, Bella Vista, El Sauce, Bo. La Merced (Oeste), Bo. Imán (Oeste), Bo. Potreritos, Ave. 14 de Julio de Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro, Ave. San Isidro de Maxi Despensa hasta Esc. Morazán, Hosp. Medicentro y Zonas Aledañas

COYOLES CENTRAL, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Balsamo, El Cayo, Calpules, Trojes, Campo Rojo, Col. Guadalupe, (344 ) SABA Colonias y Barrios: Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Centro de Sabá, Cholomeña, Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV, La Standar,. Habitat, Monte Fresco, Coop. Sabá; (Aldeas): Uva Sureña, Elixir, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Orica, Palos de Agua, Paguales, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Abajo, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia)

BONITO ORIENTAL, Carbonales, La Esperanza, La Polla, Antigual, El Plantel, Machones, Gas. Uno Bonito, El Feo, Plantaciones de Standar Fruit Co., Francia, Limoncito, Limón, Farallones, Icoteas, y Zonas Aledañas.