Sectores de Honduras que no tendrán energía eléctrica este jueves 30 de agosto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) mantendrán sin energía a varios sectores de Honduras debido a programación de mantenimientos.

Los cortes irán de entre las 8 de la mañana y terminarán en algunos sectores hasta las 10 de la noche.

Listado completo de sectores sin energía este jueves:



Jueves 30 de agosto de 8 a.m. a 4:00 p.m. en Zambrano

Bosques de Zambrano, Zambrano, Batallón de Zambrano

Aldea Protección, Las Botijas y zonas aledañas



Jueves 30 de agosto de 8 a.m. a 4:00 p.m. en San Pedro Sula

Col. Prado Alto, Pardo, Prado oeste, Col. Hernández (este)

Barrio Paz Barahona, Lovable de Honduras, Pepsi.

Col. Altamira Altiplano,Suazo Córdova, Aldea San Isidro

Primavera, Las Peñitas, Las Mesetas, Villa Eugenia

Col. Trejo IV Etapa, Repetidora hch y Radio Konga

Barrio Baradillas sur, Col. Smith, Alameda, San Fernando

Col. Ruiz, Col. Geisa, Maheco, Edif. La Plaza, Catisa

Hotel San Pedro, Zona Peatonal, Correo Nacional

Calle del Comercio, Policía primera estación



Jueves 30 de agosto de 8 a.m. a 4:00 p.m. en La Lima

Col. Reyes Cabellero, Lima Vieja y Nueva, Col. Suyapa

Mahprosa, Agromesa, Col. Pineda I y II, Asilo de ancianos

Campo Pineda, Villa Esther, Col. Ulusa, Luis Tibaud

Zona Americana, Hospital La Lima Medical Center

Col. La Paz, Campo Dos San Juan, Flores de Oriente

Campo Viejo y Nuevo San Juan, Zip Continental, Oro Verde

Cazanave



Jueves 30 de agosto de 8 a.m. a 4:00 p.m. en Puerto Cortés

Tela Raid Rail Co., ENP, Refinería Texaco, Cagele, Melaza

Transverquin, Hondupetrol, Aldesa, Hondutel, Col. Kennedy

Campo Rojo, Barrio San Ramón, Barrio El Centro

Jueves 30 de Agosto de 08:00 a.m. a 4:00 p.m. en Olancho

Catacamas (Res. Los Llanos 1, Bo. La Trinidad, Res. Los Llanos 2

Col. 15 de Sep., Bo. El Espino, Teletón, Col Nueva Patria

Escuela El Sembrador, Gasolinera Puma, Bo. El Llano, Canal 21)

El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Siguate

Rio Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Culmi

Santa María del Real, Distribuida Santa Maria Del Real

El Guayabito, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos

Guanavitas, La Cruz, Punuare, Arimis

San Francisco de Becerra, El Bijagual, Laguna Seca, Cayo Blanco

Potrerillos, Las Joyas, Talanguera, San Nicolas, La Cruz

El Tablon, El Encinal San Pedro de Catacamas, San Luis de Lajas

Boqueron, Guaimaca, El Barro, La Lima, Concordia, Bo. Abajo

Bo. Arriba, Aldea El Portillo, Aldeas: Villa Vieja, Juan Fco

Maranguiles, Lavaderos, Terrero Blanco, El Naranjal, La Bolsa

Ojo de Agua, La Mina, Limones, El Nance, Juan Francisco, La Laguna

Lepaguare, El Carrizal, Campamento, Orica, Santa Cruz de Guayape

Guayape, San Francisco, Rancho Grande, Rio Dulce, Agua Blanca

Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepales, Esquias

San Juan del Potrero, El Guante, El Escanito, Pueblo Nuevo

Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro

La Laguna, Agua Dulce, La Es(Bombas del SANAA, Quinta Bertita

Las Delicias, El Plomo), Talanquera, San Pedro de Las Joyas

La Venta, San Nicolás, Zopilotepeque, Guacamaya, El Tablon

La Cruz , El Retiro, El Rucio, El Bijao, Rancho Quemado

Guayavillas, Palos Ralos, San Ignacio, Urrutias, Portillo de Seale

El Naranjal, Portillo de Córdoba, Juticalpa

Mall Premier Juticalpa, Coyotepe, Tulin, Oficinas ENEE, SANAA

Col. El Recreo, Col El Edén, Col Miguel Barahona, Bo. San Rafael

Sabaneta, Bo. Belén, 115 Brigada, Col. La Ceibita, Bo. El Centro

Bo. Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincon, Casas Viejas

Las Trojes, El Ojustal, La Yuca, Hospital San Francisco

Maxi Despensa Calona, Col. Porvenir Norte, Col. Montefresco

Telica, El Cedral,Jutiquile, Tempiscapa, El Ocote, Guacoca

Chichicaste, Tilapa, San Francisco de la Paz, El Pedregal

Guachipilin, La Esperanza, Magua, Gualaco, Las Aguilas

Los Patios, La Maravilla, La Laguna

Laguna Grande, Jicalapa, Chindona, Potrerillos, El Quebrachal

San Buena Ventura, Susmay, La Venta, El Terrero, Dos Rios

El Pacayal, Barberías y Morenos, Generación Hidro Coronado

El Ciruelo, Pacura, Corral Viejo, Mata de plátano, Santa María

San Esteban, El Carbon, San Martin, Generación Hidro San Martin

Tierra Blanca, Coyolar, Naranjal, Fray Pedro, Campanario, Wistaco

Orcones, La Cañita, El Tizate, El Limon, San Benito, El Barrero

La Soledad, El Bebedero, El Jobo, Amacuapa, El Tunal, El Jute

Ojo de Agua, El Guano, Chimasque, Casa de la Teja, Carta

El Tamarindo, El Marañon, Agua Caliente, Guarizama, El Rodeo

Tierra Chale, Manto, Guacamaya, El Tablon, Sabana Larga

Canales, Los Hornos, El Carbonal, El Portillo de Silca, Silca

El Suntul, Sabana Grande, La Jagua, El Liguerito, La Cecilia

El Rodeo, El Zapotal, Cacao Moran, Salama, Platanal, Jano

La Estancia, Guata, Guarizama, El Panal, Talgua, El Salitre

El Rosario, Las Animas, Cofradía, El Potreo, Yocon, Mendoza

La Union, El Potrero, El Pastoso, Mangulile, Los Blancos

Los Prietos, Carrizalio, Pozo Zarco, y Zonas Aledañas

Lea también: Criadero de tilapia y hasta un gimnasion entre bienes asegurados por Caso Pandora



Jueves 30 de agosto 2018 de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. en La Ceiba

Ramal Escuela Palmeras, Colonias: San Isidro, Alameda

Casa Blanca, Los Bomberos, Cuenca Río Cangrejal Aldeas: El Naranjo

Las Mangas, El Pital, Yaruca, Toncontín, Urraco), Colonias: Lempira

San Judas, Azcona, Margie Dip,. Suyapa, Mercedes, El Toronjal 1 y 2

Plaza Premier Toronjal, Diunsa, Hosp. Vicente Dántoni

Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador Mega Plaza

LA CEIBA Colonias: Villa del Este, Santander

Magnolia, La Pizatty (Sur), Riviera, Panayotti, Hosp. Oken´S

Bella Vista, El Sauce, Bo. La Merced (Oeste), Bo. Imán (Oeste)

Bo. Potreritos, Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro

Ave. San Isidro de Maxi Despensa hasta Esc. Morazán, Hosp. Medicentro

SABA Colonias y Barrios: Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Centro de Sabá

Cholomeña, Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV

La Standar,. Habitat, Monte Fresco, Coop. Sabá; (Aldeas): Uva Sureña

Elixir, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Orica, Palos de Agua

Paguales, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Golondrina

Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Abajo, Standar Fruit Co

(Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia)

SONAGUERA (Colonias y Barrios): Escano, Los Mangos, Los Maestros

Bo. Arriba, El Centro, Bo. Cotacol, Los Laureles, Los Castaños

25 de Sep., Bo. Abajo, Morazán, Porvenir; (Aldeas): Carrioles

Sabana de Utila, El Tapón, Col. 21 de Nov., La Curva, La Pita

La Jigua, Quebrada de Arena, Cuyulapa, Churrúsquera, La Cubana

Lorelay, Col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Masicales, Rio Arriba

Chacalapa, Panamá, Remolino, El Coco, Rigores, El Chorro

Aldea de Faust, Irineo, Limón, Las Pilas, La Danta, La Brea

Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza



Jueves 30 de 1:00 p.m a 6:00 p.m. en La Ceiba y Tocoa

Los Bomberos, Res. Atlante, Los Fuertes, UNICATH Miraflores

Las Colinas, Merren, Villa H, Bo. Mejía, Col. Bantral, Bo. Independencia

Ave. Morazán de UNIPLAZA hasta La Funeraria San José

Cementerio Bo. Mejía hasta Esquina de Banco Central

Ave. La Rep. de Casa Rafael hasta El Parque Central

LA CEIBA Colonias: Yesenia Castillo, Dantillo,. Villas del Carmen

Las Flores, La Ponce, Ramón Leva (Barranco Chele), San Gabriel, Leyde

Palmira, Quinta San Fernando, Villa Santa Lucía, Crila, Trejo

Los Fotógrafos, Vista al Mar, El Búfalo, Menonita, 26 de Junio

Iglesia Gran Comisión, Rodas, Curla, Aldea Armenia Bonito, Marisol 1 y 2

Villa Romana, Vista Palmira, Nueva Era, Aeropuerto Golosón, Miramontes

15 Sep., El Confite, Villa Olímpica, Carril del 7 y 8, Col. Xochimilco

Col. Municipal, Cerrato, 1º de Mayo, (341) OLANCHITO Aldeas: Carril

Coyoles Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste

El Nance, San Dimas, San Juan, Arenal, Teguajal, El Potrero

San Lorenzo, San Marcos, Savana y Zonas Aledañas

TOCOA, San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, Los Laureles, La Lempira

Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, Dippsa, Texaco Basha

Hosp. Bajo Aguán (Privado) (Aldeas): Luzón Palmeras, Tiburones

Prieta, Lérida, Chiripa, Cuaca, Ceibita, La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, La Bolsa I y II

Zonas Aledañas, (351) TOCOA Aldeas: Parte de Corocito

San José del Cinco, El Briche, Corporación Dinant, Quebrada de Arena

Salama, El Barro, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45

La Abisinia, El Tigre, Prado Verde; Tocoa Toronjal, Doctores

Salomón 1 y 2, Aurora, Alemán 1 y 2, Las Uvas, Génesis, El Centro

Municipalidad de Tocoa, La Colon, 18 de Sep., Las Flores, Bo. Abajo

Hosp. San Isidro, Bomberos y Zonas Aledañas

Jueves 30 de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. en La Ceiba, Olancho, Olanchito

LA CEIBA Colonias: Sitramacsa, Piñanza

Esquipulas, Miramar, Villa Real, Los Locutores, Policía de Transito

El Dorado, INFOP, Mercado San José, UTH, Plantel ENEE, Los Maestros

Energua, Calle 8 de Zona Mazapán hasta Banco de Occidente

Hotel Paris hasta Centro Penal, Ave. San Isidro de Burger King a Muelle Fiscal

Bo. Inglés, Calle de El Centro Penal hasta Colegio San Isidro

Hosp. Euro-Honduras, Hosp. Centro Médico

LA CEIBA Colonias: El Manantial, Pizzatty (Norte), Las Acacias (Este)

Sierra Pina, Zelaya, Bo. Alvarado (Este), El Naranjal, Credia

Bo. La Merced (Este), Bo. Imán (Este), La Gloria, Estadio Ceibeño

La Julia, Pineda, Los Luchadores, La Isla, La Barra, Zona Viva

LA CEIBA Calle al Muelle de Cabotaje de Gas. Uno hasta Muelle

Colonias: Villa Rosa, Génova, La Pradera, El Prado, Villas del Caribe

Villa Mary, Villas del Mar, Jardines del Este, Puerto Escondido

Bella Oriente, Los Angeles, Destacamento de la Naval

Muelle de Cabotaje, E.N.P., Astillero y Zonas Aledañas

COYOLES CENTRAL, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde

Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3

La Unión, Envidia, Balsamo, El Cayo, Calpules, Campo Rojo, Col. Guadalupe

OLANCHITO Colonias y Barrios: Bo. El Centro, El Bíblico, Dionisio

San Jorge, Murillo, 25 de Nov., Valle Fresco, Ponce, 21 de Nov.

15 de Sep., Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Guanacaste, Conquista, Mariñán

Universitaria, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Miraflores, Satélite

Bo. Arriba y Abajo La Torre, Hosp. Anibal Murillo Escobar;

Sutrasfco, Agalteca, Las Minas Aguán, El Ocote, Boca de Mame

Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón

El Bambú, Campo Nuevo, Tepusteca, Sitraproadasa, Balsamo Oriental

12 de Dic., Crucete Oriental 4 de Enero, 21 de Abril

OLANCHO (Aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte

Carrizal. Caisesa, El Puente, Emp. Barimasa, El Cinco y Zonas Aledañas

ISLETAS Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz, y Santa Inés)

BONITO ORIENTAL, Carbonales, La Esperanza, La Polla, Antigual, El Plantel

Machones, Gas. Uno Bonito, El Feo, Plantaciones de Standar Fruit Co.

Francia, Limoncito, Limón, Farallones, Icoteas, y Zonas Al