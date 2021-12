Esta es la forma correcta de utilizar ropa interior roja para Año Nuevo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Llevar ropa interior de algún color para atraer la buena suerte, amor o dinero en el nuevo año es muy común entre los rituales.



La más popular es llevar ropa íntima de color rojo, y no solo para atraer el amor, también se dice que es de buena suerte.



Sin embargo, muchas personas no realizan este ritual de la forma correcta, ya que no se debe usar la prenda roja toda la noche, sino que solo unos momentos. Además, debe estar completamente nueva.

VEA AQUÍ: Las extrañas tradiciones para recibir el Año Nuevo en el mundo



La tradición dice que se debe poner poco antes de las campanadas, pero no dejársela puesta toda la noche, solo un momento para entrar con buen pie al nuevo año que llega.



Además, se debe posar con la prenda para atraer a esa persona que se desea, pero no se vale exhibirla delante de todo el mundo porque sino se pierde fuerza.



Una vez que has hecho esto, debes quitarte la prenda y luego quemarla, por lo que recomiendan que no sea ropa interior cara para que ni duela deshacerte de ella.