¿La infidelidad emocional cuenta?, un experto explica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-¿Alguna vez se ha vinculado a alguien que no es su pareja?, ¿ha dedicado su tiempo y energía a otra persona?, ¿ha cruzado el límite, pero se considera leal porque no hubo sexo?... No sea autoindulgente, a eso se le llama infidelidad emocional.

Para Emerzon Castillo Cibrián, psicólogo clínico, a este tipo de engaño se le podría definir como “reciprocidad afectiva”, que si bien no involucra un acto sexual tácito conlleva —de forma intrínseca— interacción íntima sostenida “que de una u otra forma suele terminar en infidelidad sexual” y, en su defecto, obrar en detrimento del vínculo.

Doble vida Este tipo de engaño comienza con el intercambio de información personal. A medida que los involucrados desarrollan afinidad, todo pasa a un plano de vida paralela.





¿Y qué es peor, una infidelidad física o una emocional? Según Castillo Cibrián, en términos generales, “la infidelidad emocional es más complicada de sobrellevar y la que más daña”.

Si bien hay quienes podrían argumentar que un vínculo afectivo es inofensivo, la naturaleza íntima de la comunicación, más la inversión emocional de los involucrados, coloca a este engaño un escalón arriba del tradicional.

“No se justifica la infidelidad por procesos del pasado". Emerzon Castillo



Y al igual que la traición física, las causas de la emocional pueden ser diversas: van desde las necesidades no satisfechas, a parejas que no tienen relaciones significativas fuera de su vínculo, e incluso a la venganza vista como un desahogo a problemas o frustraciones no abordadas. Sin embargo, la raíz de este fenómeno, de acuerdo con Castillo, involucra factores socioculturales que atañen la educación y crianza.

“Este tipo de fenómeno seguirá permeando si a los niños en sus hogares no se les permite expresar insatisfacción, deseos o dificultades. No forme a adultos que busquen justificar sus impulsos con actos negativos”, concluye.



Los signos de una aventura emocional

Este tipo de engaño comineza con el intercambio de información personal. A medida que los involucrados desarrollan afinidad, las cosas comienzan a evolucionar.

-Intimidad: algunos signos de engaño emocional incluyen el desarrollo de intimidad no sexual, como recurrir constantemente al tercero en busca de comodidad o conexión en lugar de la pareja.

Trasfondo "Nuestra historia clínica y familiar es un punto de partida para comprender el porqué del engaño u acto, para tomar una decisión y hacer una valoración sobre el estado de la relación y si esta propicia su felicidad. Está en cada quien ser sincero consigo mismo y la pareja en pro del bienestar de ambos”.





-Información: incluye también ompartir detalles inapropiados sobre su pareja con el tercero y hacer comparaciones hasta desarrolllar una vida paralela.

-Desapego: las interacciones con el tercero conducen a una reducción o pérdida de interés en tener intimidad emocional o física con su pareja o contribuyen a la falta de deseo.

¿Cómo abordar una infidelidad emocional?

La mejor manera de lidiar con una aventura emocional es prevenirla incluso antes de que comience. Puede hacerlo prestando atención cuando comience a sentirse distante de su pareja o molesto porque no se satisface una necesidad. En lugar de enterrarlo o fingir que no hay problema, hable con su persona al respecto. Es una tarea abrumadora, pero es mucho más fácil que reconstruir la confianza después de una aventura emocional.