¿Cómo recuperar el deseo sexual? Averigualo con estas siete claves

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La falta de deseo sexual se da en muchas parejas por diversas razones y las frases como 'me duele la cabeza', 'tengo sueño' o un simple rechazo con un giro al lado contrario de la cama es suficiente para entender que las cosas han cambiado en comparación al inicio de la relación, cuando todo era color de rosa y parecía estar dentro de un cuento de hadas.

Lo anterior se relaciona a la rutina, la falta de planes e incluso al confinamiento causado por covid-19. Por lo tanto, es normal que en algún momento de la relación se replantee el futuro de la relación.

En tal sentido, es importante comprender que todo tiene solución y la falta de deseo sexual no es la excepción. Basta con cambiar los ideales, ser creativo y proponerse conquistar a la pareja como si de un desconocido se tratase, aunque recuperar esa chispa se necesita de un esfuerzo extra en ambas partes.

Para recuperar el deseo sexual te presentamos ocho claves que debes intentar y así dejar la desconfianza e incertidumbre causada por este problema. ¡Apunta!

1. Reserva tiempo para la intimidad no sexual

No todo es sexo. En las parejas es común que sea uno el obsesionado con el tema, mientras que el otro hace caso omiso a él.

Es importante saber diversificar los momentos en los que se debe o no hablar de sexo (aunque las ganas sean muchas). Indagar sobre las actividades cotidianas de la pareja es efectivo para mantener la comunicación activa y mostrar interés por otros ámbitos.

2. Redirige tu atención hacia lo sexual.

El trabajo y demás actividades diarias puede nublar los ideales sexuales y convertir el encuentro en una típica relación sexual, por lo que se recomienda dedicar al menos 10 minutos para pensar en alguna fantasía sexual que te gustaría hacer junto a tu pareja.

Asimismo, ese pensamiento deberá ser consensuado con ambas partes para llevarse a cabo.

3. Aprende a reconocer tus sensaciones de excitación

Una relación sexual no se basa en el orgasmo sino al proceso antes de llegar a él. Por lo que se recomienda prestar atención a la excitación y disfrutarla aunque no implique una relación sexual como tal. Se trata de 'cambiar el chip'.

4. Potencia la fantasía erótica

Depende el tipo de pareja que sea, este punto es importante para salir de lo tradicional y encender la llama de nuevo. Si se trata de parejas cohibidas pueden optar por películas o libros que motiven el encuentro y hagan volver el deseo sexual.

5. Elabora juegos de seducción en pareja

Un masaje, tapar los ojos y enfocarse en las sensaciones son ideales para reactivar el deseo sexual. La base es realizar cosas fuera de lo tradicional y disfrutar la experiencia.

6. Conoce tus propios deseos y los de tu pareja

Es normal que los gustos de cada uno cambien con el tiempo, por lo que platicarlo es la mejor opción para satisfacerse mutuamente.

7. Aborda las discrepancias sexuales

Así como se platica lo bueno, se debe platicar lo malo o con lo que no se está de acuerdo. Hay que recordar que la pareja no es un adivino y si no se le dice, nunca lo podrá saber.

