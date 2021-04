Fantasías eróticas, ¿hasta qué punto debe complacerlas?

Redacción

TEGUCIGALPA, HODURAS.-Cuando se habla defantasías eróticas con la pareja tiende a surgir una oleada de vergüenza e incertidumbre.

Se suele entrar a terreno minado; es decir, un espacio fértil de creatividad y sensualidad, pero también de desconcierto y posible rechazo. Y si este último es su caso, ¿cómo podría usted abordar la situación sin crear conflicto o incomodidad?, e incluso, ¿cree que su pareja debería renunciar a la idea de experimentar más allá?

De acuerdo con Antonio Escobar, psicoterapeuta familiar y de pareja, “es perfectamente saludable querer complacer las fantasías sexuales de un cónyuge y viceversa. Pero nadie debe sentirse presionado o en la obligación de hacer algo que realmente no desea hacer”.

“Decir: ‘si no lo haces te dejo’ o ‘si no lo hago con vos (o usted), lo haré con alguien más’ es manipulación y abuso. De igual forma, quien expresa sus fantasías no debe ser menospreciado, humillado o ridiculizado por dichos deseos que no son compartidos”, añade Escobar.

Al contrario, usted debe actuar de forma racional y empática, y agradecer que haya tenido la total confianza para expresarlo; especialmente si se trata de una fantasía que rompe todo parámetro tradicional.

De igual forma ofrézcale un nivel básico de respeto. Mantenga su rostro neutral y no exprese juicio alguno. Trátelo con la misma amabilidad y decencia con la que a usted le gustaría ser tratado si hubiera compartido una de sus fantasías más profundas y oscuras. Luego intente ahondar sobre la importancia de ese deseo y qué papel le gustaría a él o ella que usted desempeñara.

Puede preguntarle, por ejemplo, ¿esperas que participe en ella?, ¿cuán central es esta fantasía para tu satisfacción sexual? O ¿cómo te sentirías si no pudieras cumplirla? Quizá a raíz de la propia conversación usted pueda definir qué aspectos de la fantasía le interesan. Incluso puede establecer sus propios límites y posibilidades.