¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más efectivos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los métodos anticonceptivos no son nada nuevo, sin embargo, hay muchas personas que no saben cuál usar ni cuál es el más efectivos.



Hay tomados, inyectados, implatados, entre otros, las opciones para no tener hijos en la actualidad son muchas, pero de acuerdo con los estudios estos son los más efectivos:

LEA: ¿Qué es 'síndrome de Susanita' y por qué es tan popular?



-100 %: Vasectomía.

-99 a 99,9 %: Lactancia materna, ligadura de trompas, DIU, anillo vaginal, píldora anticonceptiva, parche anticonceptivo, implante hormonal, inyección hormonal.

-98 %: Condón masculino.

-95 %: Condón femenino.

-94 %: Diafragma.

-86%: Capuchón cervical.



Es importante destacar que antes de usar cualquiera de estos métodos debes acudir a un especialista para saber cuál es el mejor para tu organismo.

ADEMÁS: Snow-Globing, el tipo de relación en la que debes evitar caer