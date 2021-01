¿Cómo identificar una relación tóxica en la familia y cómo frenarla?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "La familia es la primera institución", eso es lo que le enseñan a la mayoría de personas desde los primeros años de vida, pero lo que pocas veces nos dicen, es que dentro de ese grupo de seres humanos habrá diferencias, mal entendidos, problemas y hasta crisis que vulneran hasta los lazos más estrechos de cariño y respeto.



Por eso, es vital entender que cuando una relación de familia se vuelve "tóxica" hay que tomar cartas en el asunto y así evitar problemas mayores u otras crisis indeseadas. Pero, ¿cómo identificar un vínculo de ese tipo?, te contamos a continuación:



Lo primero que debes pensar es si la convivencia o el trato hacia determinado pariente te genera sentimientos de dolor, sufrimiento, tensión, enojo, etc. Además, si esto se vuelve algo reiterativo, en definitiva se trata de una situación tóxica.

VEA: ¿Cuántas veces a la semana se pueden tener relaciones sexuales?



Además, si la persona intenta manipularte, culparte, desvalorizarte o generarte otras sensaciones, también califica como alguien con quien tienes una relación conflictiva.

Cosas que disparan los conflictos

Una vez consciente de que hay una relación conflictiva, el segundo paso para acabar con los problemas es identificando qué los causa. En los núcleos familiar suele haber diferentes motivos, pero los más importantes son generalmente cosas sencillas, como la lucha de poder, la falta de límites y el sentido de merecimiento.



Los ejemplos más comunes son: la llegada de un nuevo hijo, la separación del matrimonio, la convivencia con la familia política, las preferencias, el rechazo y la exclusión.

ADEMÁS: Estudio: El 80% de los infieles concretaron sus intenciones en cuarentena

Manos a la obra

Una vez que se identificado parte del conflicto, lo siguiente que debes hacer es poner distancia física de por medio para que el problema no crezca aún más. Después, hay que ponerse en el lugar del otro y escucharle, entenderle y procurar que los otros hagan lo mismo.

Esto permite iniciar un proceso de sanación que te ayudará a comprender porqué tu ser querido se comportó de esa manera y probablemente hasta te des cuenta que él o ella no era consciente del efecto que te causaba.

VEA TAMBIÉN: Snow-Globing, el tipo de relación en la que debes evitar caer



Aprender a decir "no" es otro paso fundamental, pues muchos de los conflictos surgen por el peso que nos genera cargar con los asuntos de otros, porque no somos capaces de priorizar nuestros propios objetivos, por creer que siempre se debe estar para todos los demás. Probablemente creas que decir esa corta, pero complicada palabra no está bien, pero de vez en cuando te ayudará a empoderarte de ti mismo y a frenar a quienes te dañan.



El respeto también es una pieza clave, pues a veces creemos que le debemos respeto a las personas particulares pero no tratamos de la misma forma a quienes nos rodean, las personas más inmediatas a nosotros son en cambio, lo más importante, merecen tu respeto y mereces el de ellos, es una actividad recíproca.



ADEMÁS: Cómo presentar tu pareja a la familia sin caer en ansiedad, estrés y nervios