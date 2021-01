Lo que debes saber sobre las relaciones íntimas durante el embarazo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A muchas parejas que están en la dulce espera de un bebé la primera pregunta que se les viene a la cabeza es qué pasará con su intimidad, es seguro tener relaciones sexuales, el bebé sentirá algo o se puede lastimar.



La respuesta es sí se puede, siempre y cuando el médico autorice la actividad sexual, pues muchas mujeres tienen amenazas de aborto o algún tipo de complicación durante el período de gestación.



Cabe mencionar que aunque es seguro tener relaciones sexuales, no todas las mujeres desean tener actividad, pues los malestares como el vómito, náuseas, mareos o las hormonas hacen que cambien los deseos, otras lo consideran incómodo a medida que la panza va creciendo.

Es importante saber que el bebé está protegido por el líquido amniótico y tapón mucoso por lo que no es posible hacerle daño.

Beneficios

Tener relaciones sexuales durante el embarazo trae muchos beneficios para la madre que ayudarán en su parto y recuperación.



Mejores orgasmos: Debido al aumento sanguíneo en los genitales podría dar una mayor cantidad de orgasmos que suele ser muy potentes.



Mantenerse en forma: El sexo ayuda a quemar calorías por lo que ayudará a mantenerte en forma



Unión en la pareja: Tener relaciones pueden ayudar a incrementar la unión en la pareja.



Estimulación del sistema inmunitario: Las relaciones sexuales aumentan el IgA, un anticuerpo que ayuda a prevenir resfriados y otras infecciones.



Felicidad: Los orgasmos liberan endorfinas que ayudan a la mamá y al bebé a estar más felices y relajados.

¿Cuándo evitar el sexo?

El doctor te pedirá que te abstengas de tener relaciones sexuales si tienes un sangrado vaginal, perder líquido amniótico, el cuello uterino comienza abrirse



Si se tiene placenta previa o si tienes antecedentes de parto prematuro.

¿Cuál es la mejor posición sexual?

Es importante que la mujer se sienta cómoda, por lo que la mayoría de las posiciones está bien siempre y cuando no lastimen el vientre. Las posiciones más comunes es la mujer de lado (como cucharita) o ella arriba de su esposo.



El sexo oral también está permitido, pero es importante mencionar que no deben soplarte porque pueden provocar una embolia y puede poner en riesgo la vida de la madre y del bebé.

Si tu pareja tiene una infección de transmisión sexual lo más recomendable evitar el sexo, pero si no puedes utiliza condón en todo momento porque estas pueden ser peligrosas.



La estimulación en los senos y el orgasmo pueden provocar contracciones que suelen ser normales, si presentas algún malestar mayor busca a tu médico.



Si la decisión con tu pareja ha sido no tener relaciones sexuales, no significa que no pueda haber intimidad, pues existen otros métodos como besarse, acariciarse o abrazarse, que pueden ayudar a mantener viva la llama de la pasión.