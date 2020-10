Las pruebas caseras de embarazo más extrañas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Antes de que existieran las actuales pruebas de embarazo - test rápido de orina y de sangre- nuestras abuelas tenían otros métodos caseros para determinar si estaban en período de gestación.



Por extraño que parezca, todo lo que utilizaban se encontraban en su cada y no implicaban ningún riesgo para la mujer.



Según algunas personas, la efectividad del test dependía del ciclo menstrual y de la ovulación de la mujer.

Estas son las pruebas más extrañas:

Test del vinagre: Para efectuar esta prueba se necesita un vaso de cristal, lo mejor es que esté esterilizado. Se debe orinar en el bote, luego agregar una cucharada grande de vinagre y dejar reposar por unos 20 minutos sin remover. Pasado este tiempo y si se forma espuma o la mezcla cambia de color estás embarazada. Si no ocurre nada es que el resultado es negativo.



Flujo vaginal: En este test no se necesitará la orina bastará con observar el color de tu flujo vaginal. Cuando una mujer queda embarazada el flujo se vuelve de un color claro, casi transparente y no varía a diferencia de cuando está la menstruación.



Prueba de la aguja: Este podrá ser el test menos confiable de todos. Para este método necesitas una aguja e hilo de unos 30 centímetros. La mujer debe estar boca arriba y otra persona deberá sujetar el hilo por un extremo del nudo a una distancia de 10 centímetros del vientre. Si la aguja se mues es positivo y si no es negativo.



Test del jabón: Este es uno de los test más fáciles de usar. Para este solo se necesita un jabón nuevo de cuaba. En este recoges tu orina de la mañana y un cuenco de cristal. Debes vertir la orina sobre el jabón hasta que lo cubra por completo y se agita. si el jabón burbujea y hace espuma el resultado es positivo, de lo contrario es negativo.



Cloro: El método del cloro se basa en la reacción que tendrá el cloro al ph de la orina porque este suele cambiar cuando se está embarazada. En un vaso de cristal con orina de la mañana se vierte una cucharada sopera de cloro. Si cambia de color o hace espuma es un resultado positivo.



Prueba de orina en frío: Este test verá cuánta hormona hCG (Gonadotropina Coriónica Humana) que se encuentra en la orina. En esta prueba recoge la orina en un vaso y no agitas ni mueves el contenido y lo guardas en el congelador durante media hora. Pasado este tiempo si se ha formado una pequeña película de partículas o "nube" estás embarazada. si se encuentra en el fondo es negativo.



Test de orina caliente: Para hacer esta prueba se necesita un cazo de metal. La orina deberá ser llevada a ebullición durante unos minutos, al enfriarse se debe observar si se ha formado una capa cremosa sobre la superficie, sí ocurre estás embarazada, si la mezcla está transparente el resultado es negativo.



Prueba de azúcar: Vierte 3 cucharadas grandes de azúcar en un recipiente de cristal, añade la primera orina del día. Si la azúcar se disuelve estás embarazada, si se forman grumo es negativo.



Test del aceite: Este puede ser uno de los test más fiables. Se necesitará la primera orina de la mañana en un vaso de vidrio hasta que se enfríe, luego se añade dos gotas de aceite con un gotero, pero separadas de una con la otra. Si estás se unen estás embarazada.



Pasta de diente: En este método se necesita una pasta de diente color blanco y lo colocas en un vaso de cristal y en otro recipiente la primera orina del día. Añade dos gotas de la orina sobre la pasta de dientes y remuevelo, si se forma una espuma el resultado es positivo.

Métodos utilizados en la antigüedad

En la antigüedad se utilizaban ranas africanas para saber si la mujer estaba en gestación. Los científicos inyectaban orina de una mujer que sospechaba estar embarazada en la rana. Este método era bastante fiable ya que acertaba en el 95% de los casos.



Una cebolla dentro de la vagina. Esta prueba se realizaba en la antigua Grecia, donde se creía que la única forma de saber si una mujer estaba en la espera de un hijo era necesario introducir una cebolla en la vagina por una noche, si al día siguiente conservaba su sabor significaba que la fémina estaba embarazada.



Otro de los métodos utilizado en Egipto se pedía a la mujer orinar sobre dos recipientes, uno contenía semillas de cebada y el otro trigo. Después de unos días si no germinaba ni una semilla la mujer no estaba embarazada, en caso contrario su germinaba la cebada se trata que la dama esperaba un varón y si germinaba en el trigo indicaba que el bebé será niña.



En el imperio Romano se decía que si la mujer se comportaba de forma alocada estaba embarazada.