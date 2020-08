¿El uso de juguetes sexuales ayuda en la relación?, esto dicen los expertos

El uso de los objetos no debe sentirse como una obligación o algo indispensable para alcanzar el placer individual o como pareja, se recomienda que sea una opción, un agregado y un recurso que se utilice para romper rutinas, no para convertirse en una.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque muchas personas sientan deseo o curiosidad por experimentar con juguetes durante el acto sexual con sus parejas, a veces, no lo comentan con su compañero (a) por vergüenza, miedo a ser juzgados, o porque creen que la otra persona podría llegar a sentirse ofendida e "insuficiente".



Y en el caso de las parejas que no tienen problemas para agregar esos factores externos a su vida íntima, en ocasiones, sí los tienen para admitir frente a otras parejas que los usan, siempre por el temor al qué dirán y la imagen que proyectarán frente a los demás.



Sin embargo, los expertos en el tema recalcan que si bien es cierto, su uso no es indispensable u obligatorio para vivir una experiencia placentera, utilizarlos tiene algunos aspectos positivos que todos deberían considerar.

En primer lugar, la duda más frecuente que existe es si los juguetes sexuales son creados únicamente para beneficio femenino. Sobre esto, los sexólogos desvirtúan esta postura, ya que al convertirse en un mercado con mucha demanda, los objetos, prendas y todo tipo de variantes de estos objetos se vuelven cada vez más diversos.



Otra inquietud frecuente que los expertos suelen escuchar es que al agregar un juguete para adultos, uno de los miembros de la pareja se sentirá reemplazado o ignorado. Sin embargo, ellos aclaran que un implemento de este tipo no tiene porqué ser una competencia, sino más bien un aliado, si se usa correctamente.



¿En qué momento usarlos? las relaciones íntimas pueden ser tan diversas como las personas mismas, no hay un orden establecido para practicarlas, simplemente depende del momento, el lugar y los participantes. Por ello, algunos sexólogos aseguran que de acuerdo a las experiencias de muchos de sus pacientes, usar los juguetes sexuales durante la etapa previa al coito es la mejor forma de hacerlo, ya que prepara el escenario para que luego las personas puedan compenetrarse mejor. Sin embargo, otro grupo de ellos recomienda el jugueteo constante durante el acto sexual, lo cual le permitirá a la pareja tomar pequeños lapsos de "descanso" sin detenerse totalmente.

Otro de los beneficios que destacan los expertos en el tema es que las personas que usaron juguetes sexuales durante sus encuentros íntimos notaron sentirse más relajados, con menos estrés, menos tensión en partes del cuerpo como cabeza, hombros y espalda y más felices durante el día. De acuerdo a los estudios, esto podría deberse a que los juguetes favorecen los orgasmos, y con ellos la liberación de hormonas que producen estas sensaciones de bienestar que se prolongan durante horas.



Si sientes que tu relación se ha vuelto rutinaria incluir un juguete sexual podría ayudarte a crear ese factor sorpresa que buscas. Encuestas realizadas a un grupo de 1,200 clientes de una empresa que se dedica a la venta de estos implementos, documentó que todos ellos acudían a comprar los aparatos y prendas por su deseo de "reavivar la llama de pasión en la relación", más que por un factor de complacencia personal.



La clave para tomar la decisión de usarlos es que los miembros de la pareja estén dispuestos a experimentar juntos y que haya una comunicación constante conforme a lo que quieran hacer y cómo lo harán y el cuidado al momento de seguir las instrucciones de cada implemento.

