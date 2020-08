El amor en cuarentena: transiciones entre la convivencia y la distancia

Melissa López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el intento por sobrellevar el teletrabajo, las clases en línea, los quehaceres domésticos y demás desafíos cotidianos -mientras se vigila la salud como nunca antes-, ¿ha quedado tiempo para el amor?



La convivencia permanente al interior del hogar ha representado un proceso de transición y adaptación para todos, pero los enamorados parecen haber agregado otro tipo de rompecabezas emocionales a la lista.



La psicóloga Keylin Lourdes Moncada asiente en que el confinamiento derivado de la pandemia de covid-19 ha llevado a parejas que antes se veían durante poco o moderado tiempo a pasar las 24 horas del día entre cuatro paredes. “Es una situación estresante”, advierte. Pero, ¿cuáles podrían ser las principales adversidades que estén enfrentando? La experta lo explica.



“Primero que todo, depende mucho de cada dupla, de la calidad de su vínculo previo a esta crisis, especialmente de sus recursos comunicacionales, la capacidad de adaptación que demuestren sus miembros, la gestión individual de las emociones de cada uno y el ajuste con el que pongan en marcha estrategias de cuidado a nivel físico y mental”, apunta.





Después de un período largo de mayor convivencia suelen aumentar los divorcios y separaciones.





A lo anterior agrega que también interviene en gran medida el nivel de estrés con el que tengan que lidiar; “no es lo mismo una pareja que tenga que estar confinada a una pareja en la que, aparte de estar confinada, uno de los miembros haya perdido su trabajo o tenga un familiar hospitalizado por coronavirus”, ejemplifica.



Y es que además de la empatía, el apoyo y la comprensión, la tolerancia ha sido puesta a prueba de manera intensiva. “Si antes se quejaban del poco tiempo que tenían para estar juntos, en algunos casos ahora parece ser lo contrario. Las manías se hacen más visibles y las discusiones más frecuentes. Algunas personas han descubierto con la pandemia facetas de su cónyuge que no conocían y otras, en cambio, han afianzado los lazos afectivos”.



Amor a distancia

Al otro lado del contexto están aquellos que por circunstancias adversas han tenido que permanecer lejos de sus seres amados, y esto supone otro conjunto de retos difíciles de afrontar; la distancia muchas veces se describe como enemiga de los vínculos sentimentales. “Por supuesto, también es un problema no verse en tanto tiempo. Hay quienes se esfuerzan por reemplazar el contacto físico con una llamada, pero no es suficiente”, comenta Moncada.



En este tipo de situaciones, la psicóloga recomienda mantener viva la conexión a través de detalles u otros objetos que puedan hacer sentir a cada una de las partes más cerca de la otra, conservar ciertas rutinas como hablar al menos un rato cada noche antes de dormir y estar al pendiente durante el día de lo que acontece en el entorno de cada uno; estos sencillos comportamientos ayudan a reforzar la relación.





Pese a la distancia, las maneras de seguir en contacto frecuente con su ser amado son muchas.





En todo caso, y como en medio de cualquier panorama, hay que encontrar aspectos positivos del confinamiento. La experta declara que, por un lado, “puede ayudarle a cada individuo a encontrar su propio espacio y a descubrir sus intereses individuales, algo que las parejas que mantienen relaciones a larga distancia conocen mejor. Algunos estudios han demostrado que echar de menos al cónyuge mantiene saludable el vínculo amoroso”.



“Psicólogos y psiquiatras afirman que hay personas que sobrellevan mejor los escenarios nuevos (tolerancia a la ambigüedad). En función de cuán tolerante sea usted a estos cambios, es probable que lleve mejor o peor el confinamiento. Lo que es importante, tanto si se encuentra acompañado o no, es que aprenda a diferenciar el tiempo en pareja de manera individual, para que ambos puedan crecer juntos y valorar cada momento, librándose de la apatía clásica que puede experimentarse en la situación actual”, agrega.



¿Por pandemia u otros problemas?

Un punto es preciso dejar en claro: el hecho de que el mundo entero esté intentando ganarle la batalla al nuevo coronavirus no significa que absolutamente todo lo que suceda tenga que ver en concreto con la pandemia; hay situaciones que se desprenden del tema, y no son más que el resultado de un arrastre prolongado de malas decisiones y actuaciones.



¿Cómo diferenciar cuando un conflicto sentimental es producto del acontecer actual o es solo el reflejo de una relación llevada a cuestas? La psicóloga aclara que hay que preguntarse y reflexionar en lo siguiente: “¿Qué es lo que no soporto de mi pareja en cuarentena? ¿Desde cuándo empezaron las peleas? ¿Por qué se han perdido el deseo y la atracción?”.



“Cada par tendrá sus propias deducciones, que, seguramente, no son de ahora, pero se han exacerbado en este confinamiento; aunque es indudable que lo insoportable de la pareja remite a lo insoportable de cada uno”, enfatiza.





No se adelante a culpar al confinamiento, considere si sus problemas estaban presentes antes de la pandemia. (





Por otra parte, “el amor en tiempos de covid logra encontrarse a pesar de los obstáculos. La diferencia es que, por lo menos antes del virus, vivíamos en un mundo tan rápido que la melancolía del romance, esa conexión emocional, tendía a pasar desapercibida. No nos tomamos un espacio para apreciar a ese ser amado que tenemos al frente porque estamos pendientes de saber si hay algo más. Aunque, sin duda, hay lecciones que estamos aprendiendo; una introspección nos ayuda siempre a mejorar e incluso a amar”, esclarece.



Todo proceso deja enseñanzas

Para nadie es un secreto que lo ocurrido en lo que va del 2020, y seguramente en los meses que restan y quizá hasta en los que les sigan, ha dejado grandes enseñanzas de vida, que unos querrán tomar muy en serio, y otros, por infortunio, dejarán pasar por alto. Usted y su compañero o compañera tienen la oportunidad de decidir si quieren o no resultar victoriosos de una prueba que se mide también por voluntad.



“Las parejas que van a salir reforzadas de esta situación serán las que tengan más flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios. Sabemos que superar un reto en conjunto puede unir mucho, y habrá, sin duda, quienes tras haber vivido juntos la crisis se sientan mucho más fuertes. En el recorrido en compañía es habitual que haya transiciones y etapas difíciles. Desde el nacimiento de los hijos hasta problemas intrafamiliares y conflictos derivados de situaciones laborales”, expone Moncada.





Las parejas que logran sortear los momentos difíciles se vuelven más fuertes y unidas.





Mantenga presente que todo, en determinado momento, pasa; nada es eterno. Los conflictos que esté atravesando con sus seres amados pueden tener solución o simplemente ser pasajeros, y esto va más allá de la nueva realidad que ha heredado el covid-19. Tómese un tiempo para pensar y reflexionar, y luego opte por comunicarse.



La disolución de un vínculo afectivo nunca es fácil ni inmediata, y para algunos a veces representa un proceso extremadamente desgastante. Pero al final, lo que sea que usted y su pareja decidan, deberá ser lo mejor para ambos, ya sea juntos o por separado.



El tiempo a solas es necesario

Vivir bajo el mismo techo no significa que tengan que estar juntos todo el tiempo. Tomen en cuenta que se debe respetar el espacio personal de cada uno a la hora de cumplir con sus compromisos laborales, horarios de estudio, tiempo de relajación y ejercicio. La individualidad fomentará una mejor relación.