¿En qué consiste el poliamor y cuáles son sus reglas?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sexualidad es un tema muy amplio que ha ido adquiriendo mayor atención por los expertos y el resto de personas. Gracias a eso se ha logrado identificar algunas formas de entablar relaciones amorosas distintas a la tradicional.



Una de ellas es el "poliamor", de acuerdo a los especialistas en el tema, ese tipo de relaciones ha sido bautizado de esa manera gracias al término griego-latín "polyamoury" lo que significa: muchos amores.

Es común que el poliamor se confunda con la poligamia, sin embargo, no es lo mismo. La poligamia se limita a una mujer que tiene varios esposos o un hombre con varias esposas, en cambio, el poliamor no necesariamente se practica bajo los lazos matrimoniales y tampoco se limita a una persona interactuando con otras bajo un mismo acuerdo, en este tipo de relación todos sus integrantes pueden ser pareja entre sí.



El poliamor tampoco es lo mismo que el "swinging" o cambio de parejas, en este caso, se trata de una pareja que accede a tener encuentros con otras parejas pero no establecen un nexo amoroso entre ellos.



En conclusión, el poliamor consiste en amar a varias personas a la vez, mientras todas ellas interactúan libremente, no hay una pareja principal, ya que todos tienen los mismos derechos y obligaciones dentro de la relación.

Cómo funcionan las relaciones poliamorosas

Existen personas poliamorosas que viven con uno o varios de sus amantes, en la misma o distintas habitaciones, aunque también hay quienes deciden vivir separados pero mantiendo sus vínculos. Lo cierto es que toda decisión tomada es consensuada entre todos los miembros.



Las relaciones poliamorosas se rigen -al igual que las monógamas- por reglas que son puestas por quienes las integran y aunque ambas no son igualmente aceptadas por la sociedad, los dos modelos tienen algo muy similar y es que deben basarse en la confianza y la comunicación pues en el poliamor al estar integrado por más de dos personas la fluidez es un reto constante.

