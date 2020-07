aprenda a resolver los conflictos de pareja más habituales

El Heraldodiario@elheraldo.hn

Tegucigalpa

No importa la fase de la relación o la compatibilidad, cada pareja experimenta problemas o presiones que van desde discusiones hasta inconvenientes sexuales, pasando por dificultades económicas o infidelidades.

Los psicólogos enumeran los problemas más habituales y sus soluciones.

Vivir en pareja

La infidelidad, entendida como esa situación en la que uno de los miembros de la pareja -o ambos- mantienen una relación sexoafectiva con personas ajenas al vínculo, es el problema más antiguo de la humanidad y fuente de un enorme sufrimiento.

De verse envuelto en estas circunstancias es necesario tomarse un tiempo con cabeza fría y reflexionar qué significa para nosotros esa infidelidad de la pareja y cómo impacta en nuestro compromiso con ella. Dese el tiempo para tomar la decisión que se considere más adecuada.

Por otro lado, la cantidad de sexo o cómo lo desea puede convertirse en un problema. Vale la pena considerar cómo se está comunicando con su pareja sobre su vida sexual y cómo podrían mejorarla.

También pregúntese si el problema sexual es un síntoma de otras dificultades en su relación y si es así hable sobre lo que quiere y no quiere, y sea amable y respetuoso con los deseos del otro extremo.

Ahora, las presiones financieras pueden ser una carga para muchos, según una reciente investigación de Relate, In Too Deep, una de cada 10 personas discute con su pareja por dinero, deuda o finanzas al menos una vez cada quince días. No existe una actitud correcta o incorrecta hacia el dinero, y algunas personas son más ahorradoras o gastan más. A muchas parejas les resulta útil tener sus gastos compartidos, así como algo de independencia financiera. La rutina, los celos, traumas y la comunicación son otros de los problemas habituales