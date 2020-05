¿Es bueno o malo depilarse la zona íntima?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con mucho vello, poco o nada, depende del gusto de las mujeres. En las últimas décadas es normal que las féminas opten por depilar subya sea por varios factores como salud, estética o higiene.



Sin embargo hay muchas contradicciones sobre esta práctica, pues muchos expertos no encuentran problemas y aseguran que muchas mujeres se sienten mejor al realizarlo, mientras que otros dicen que el no tener vello púbico en la zona íntima puede provocar varias infecciones.



En ese sentido, la cosmetólogo, Martha Lamota, asegura que no hay problemas en remover los vellos siempre y cuando se tenga el cuidado necesario para evitar infecciones.

Lamota señala que las personas que viven en climas cálidos como los de la costa deberían de realizarlo para evitar la sensación de calor.



Sin embargo, asegura que el éxito de este proceso dependerá del método que se utilice para "quitar" los vellos, por lo que no recomienda que se haga con una rasuradora, ya que esto provoca una mayor irritación en la zona porque el vello no se corta de raíz y crece más grueso. Tampoco recomienda utilizar las cremas porque tienen el mismo efecto.



La experta asegura que la mejor opción es la cera porque el vello se extrae desde la raíz y al crecer lo hace de forma más suave.



Otra de las recomendaciones para las que deciden removerse todo el vello es tener la zona íntima protegida, usar ropa interior de algodón y utilizar cremas calmantes ala irritación.

Daños al rasurarte

Los médicos aseguran que esta práctica no debe realizarse ya que removerse el vello púbico inflama e irrita los folículos pilosos. Además puede provocar problemas en la piel como la psoriasis o los eccemas (dermatitis).



Si utilizas una rasuradora para remover los vellos esto puede provocar pequeñas heridas, que en ocasiones no está a la vista, que pueden ser dolorosas y molestas. Esto también puede provocar vellos encarnados.



En la caso de las cremas depilatorias también se pueden manifestar vellos encarnados y hasta quemaduras por los químicos en el producto.

También aseguran que acelera la proliferación de bacterias, sobre todo el uso de la cera ya que este procedimiento provoca enrojecimiento y debilitamiento de los poros. Y si esto se combina con altas temperaturas y la humedad esto se puede convertir en un caldo de cultivo para las bacterias y si el vello no se puede impedir que ingresen al cuerpo.