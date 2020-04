La razón por la qué no debes escribir a tu ex durante esta cuarentena

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El aislamiento al que ha tenido que ser sometido el mundo por el coronavirus puede que nos haya vuelto un poco más vulnerables, sobre todo en cuestiones con exparejas recientes.



La experta en psicólogía Paola García algunas personas podrían sentir el impulso de escribirle a sus ex, pero eso no es nada recomendable.

Escribir un tan solo 'hola, ¿qué tal?', puede llevarte a arrepentirte al final.

De acuerdo a la experta, la principal motivación es que sabes que tu ex verá el mensaje con un 100% de probabilidad. Y, la segunda, porque no hay tentación de quedar en caso de que se preste cierta reconciliación o encuentro sexual.

Consejos para evitar escribir a tu ex durante la crisis

1. No caigas en que "si no le escribo 'qué tal está', creerá que no me importa"

Una expareja es una persona que se deja atrás y pertenece a nuestro pasado, recuerdos y ahí se debe quedar. Te importó y se lo demostraste en su momento, escribirle/la o no estos días no significa nada porque el mundo está parado.

LEA: ¿Menstruación y embarazo? Cinco mitos que debe conocer



2. Apúntate a todas las actividades 'online' que hay planeadas debido al coronavirus. Cursos de cocina, clases de idiomas, y muchas otras opciones más que te ayudarán a tener tu mente ocupada.





3. Ya no mires sus 'stories' de Instagram

Eso es lo que te impulsa a tenerlo/a presente, intenta desengancharte del hábito que te lleva a mirar sus redes sociales sin parar.



4. Dale tiempo al tiempo

Si en el fondo quieres volver a hablar con él (de verdad), prueba a esperar unas semanas, cuando el entorno vuelva a la rutina. ¡Que la idea es no escribirle, recuérdalo!