¿Qué hacer en la primera cita?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En algún momento de la vida, siempre se pasa por esos nervios cuando conoces a una persona que te atrae y te hace una invitación, todo se pone de cabeza y no sabes qué hacer en esa primera cita.

Ahora, los encuentros han pasado de ser tradicionales a modernos, existen en la actualidad las citas a ciegas, que son personas que se conocen a través de Instagram, Facebook, Twitter o aplicaciones, de esas que están de moda.

Lo que sucede es que no es recomendable aceptar cualquier invitación de esta forma, por los riesgos que existen hoy en día.



Recuerda mantener siempre una forma de actuar relajada y tranquila, no es recomendable que la persona con quien vas a compartir tiempo de tu día te sienta algo indispuesta.



En realidad, en el mundo no existe una forma correcta de cómo comportarte en la primera cita, pero si la persona te interesa, querrás dejar una buena impresión.

Lo que no puede faltar en ese encuentro tan esperado es un plan por si algo no sale como lo deseas, en esa tan esperada primera cita.

Te mostramos qué debes hacer en la primera cita:

1. Elige la ropa adecuada

No busques ropa tan ajustada, ni tan suelta, lo ideal es que esa persona te vea muy bien y que le agrade tu manera de vestirte. Antes de salir de tu casa, obsérvate en el espejo para que te sientas seguro y date una charla positiva y enérgica.



2. Ten un plan ya listo

No todo es ir al cine o a cenar, pueden armar paseos campestres, hacer alfo que incentive a la pareja a querer volver a verse.



3. Al momento del encuentro saluda a tu cita muy amablemente

Dale un abrazo y un beso cálida, pero de manera muy respetuosa. Para que la persona sienta que en realidad querías verla.



4. Hazle una broma para romper el hielo

Al inicio todo se torna incómodo, lo que el jugar con ese ser, puede ayudar a romper la barrera de la pena.

5. Acércate a tu cita

No tienen que estar totalmente muy unidos, pero se sintiría mejor si te acercas un poco a ella para demostrarle el interés.





