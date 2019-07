8 fechas importantes para tu pareja que siempre debes recordar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando estás en una relación siempre tratas de mantener presente esos momentos especiales que has pasado junto a ser especial en tu vida, y al mismo tiempo esperas que esas fechas no pasen desapercibidas.



En la mayoría de los casos los hombres suelen ser más olvidadizos que las mujeres en recordar tiempos memorables. Las chicas guardan recuerdos desde la primera vez que vió a su amor hasta el día en el que iniciaron la relación.



Sin embargo, para que una relación sea más plena, llena de amor y paz las personas deben tomar en cuenta que días únicos y representativos que marcaron un hecho en sus vidas.



De acuerdo a expertos, el hecho que tu pareja olvide una fecha no significa que haya perdido el amor o el interés hacia tí, simplemente, en su cabeza existe más concentración en otros temas.



Para evitar peleas con tu pilar amoroso toma en cuenta estas fechas que no puedes olvidar:



1. Cumplir meses de novios o aniversarios de boda



2. Día del amor y la amistad (14 de febrero)



3. Su cumpleaños



4. Cumpleaños de la suegra



5. La fecha de compromiso



6. El día en que se conocieron



7. Presentaciones en la escuela de tus hijos



8. El día que decidieron pasar horas juntos



9. El primer beso



10. La ropa que usaban o algún incidente ocurrido ese día



Recuerda nunca pasar por alto estos días, puede ser motivo de discusión y en algunos casos extremosla suspensión del habla por unos días.



Siempre tu pareja querrá que recuerdos esos momentos por respresentar situaciones bonitas en la vida. Además, enciendes el espíritu romóntico y quizá rompas con la rutina que daña mucho las relaciones.