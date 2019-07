Cinco consejos para evitar intrusos en tu relación de pareja

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tener un relación estable es algo sumamente maravilloso, más no siempre es sencillo lograrlo ya que, por distintas razones, siempre existen discusiones a las que nadie está exento pero... ¿podría ser que se trate de un intruso?



No todo es perfecto. Habrá situaciones, en las que, por diferentes motivos o momentos oportunos, no desees tener cerca a ciertas personas, por ejemplo: amigos o la familia ya que sientes que te roban el tiempo con tu pareja o tal vez, recibes-por parte de ellos- consejos con los que sencillamente no te sientas bien.



Un tercero en tu relación no necesariamente significa alguien con quien tu pareja te esté engañando, sino, alguien que se entrometa en tu vínculo amoroso.



Estas personas pueden ser: amigos, familia, compañeros de trabajo y en ciertos casos conocidos que, de manera indirecta, buscan intervenir de manera sumamente negativa a tu unión.

Para evitar que tu relación no sufra de estos incidentes, toma estos consejos:



1. Evita que personas cercanas o ajenas a tí opinen sobre tu relación.



2. No cuentes tus intimidades a tu familia, amigos, conocidos, no todo el tiempo los demás harán un comentario certero sobre lo que deseas escuchar.



3. Trata de no involucrarte con personas tóxicas. Hay personas que son doble cara, te piden que les cuentes tus problemas para luego contar sus "fracasos amorosos" y poner de ejemplo tu relación para desanimarte.



4. Ser sincero con tu pareja en cuanto a tus amistades, si tu gusta pasar tiempo con tus amigos, no le mientas a tu compañero, dile siempre las personas que están a tu alrededor.



5. Al momento de tomar decisiones no pidas consejos. Una relación saludable es cuando cada quien se vale por sí solo.



Cada persona es diferente, y lo mejor es que siempre mantengas una comunicación constante con quién está a tu lado, no permitas que la unión de dos, exista un tercero que dañe la confianza y el respeto que debes tener para lograr estabilidad; tanto emocional, como sentimental.