Cinco tips para solucionar el estrés durante una crisis con tu pareja

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las relaciones sentimentales en algunas ocasiones suelen causar estrés por las discuciones y la falta de consensos.



Para lograr estabilidad debes aceptar a tu pareja con sus virtudes y defectos, pues no todo en la vida es color de rosa. En los vínculos sentimentales también existen altos y bajos.



El estrés afecta tu relación y tu vida personal, ya que no aporta nada positivo y deteriora la salud mental.



A continuación cinco consejos para evitar el estrés:

1. Aceptarse y respetarse

Ninguna relación es perfecta, los problemas existen, por lo tanto hay que saber solucionarlos de la mejor manera.



2. Comunicación

Para solucionar tus inquietudes lo mejor es expresar de inmediato las molestias. Si algo no te parece, habla con tu pareja y así evitarás cualquier pleito.



3. Límites

Cuando estás pasando por una crisis, lo correcto es que el problema sea de dos y no involucres a terceros.



4. Intimidad

Basado en el apoyo físico y emocional, la intimidad ayuda a desaparecer el estrés. Sentir un soporte a tu lado te dará más confianza.



5. Autoridad

Al momento de tomar decisiones platiquen hasta llegar a un mutuo acuerdo. Lo ideal es expresar los puntos de vista para ver cuál es el más favorecedor.

