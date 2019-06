Estudios vs amor ¿Cómo lograr el equilibrio?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estudiar en la universidad es una de las principales metas de la mayoría de los jóvenes luego de que finalizan sus estudios secundarios, pero... ¿qué sucede cuando esto se mezcla con las relaciones sentimentales?



“Como todo en la vida, se requiere de compromisos y responsabilidades para lograr el equilibrio con éxito”, asegura el psicoterapeuta de parejas Antonio Escobar.





Dedicar tiempo para su pareja sin entorpecer sus estudios le ayudará a mantener estabilidad.





Por una parte, estudiar requiere de tiempo para asistir a clases, hacer trabajos, crear presentaciones, prepararse para los exámenes y mucho más. Y si de amor se trata, una relación sentimental precisa de tiempo y espacio para disfrutar en pareja.



En contexto, lo primordial es crear una sinergia entre ambas áreas que le permita seguir con sus planes sin crear desequilibrio. La comunicación, comprensión y flexibilidad son tres factores a considerar.



-La comunicación eficiente promueve la comprensión mutua y en ese sentido se evitan malos entendidos. “Platicar sobre la situación académica, las demandas y las necesidades de cada uno es importante”, apunta el experto.



-La comprensión ayuda a que cada uno considere el punto de vista del otro y entienda la situación. “Esto estimula la empatía para ser pacientes en los momentos que se requiera”, añade.



-Con flexibilidad ambos podrán aprovechar el tiempo que tengan libre para estar juntos y compartir de forma productiva. “Estudiar juntos, colaborar en trabajos y tareas, además de planificar tiempo en pareja, les ayudará a tomar con calma las tempestades”, expone Escobar.



Recuerde que en una situación de pareja, donde el estudio es una meta estipulada, el trabajo en equipo es indispensable para superar los retos con eficiencia.

Considere estos consejos

Priorice. Como todo en la vida, cuando se combina el estudio con el romance se deben establecer algunas prioridades. No es que se deba dar más importancia a un área que a la otra, basta con saber manejar las situaciones.



Organícese. Establezca una agenda para cumplir con sus compromisos con efectividad. Dedicar los fines de semana a su pareja luego de una larga jornada de estudios será como un escape para disfrutar su relación sin contratiempos.



Proyéctese. Tendrán que comprender que, para tener un estilo de vida más interesante y estable económicamente, deben prepararse profesionalmente, así que no se apresure y siga con sus metas.



Tome nota

Amor propio. Tenga presente que el amor propio siempre es lo más importante a la hora de mantener una relación. Tanto valor tienen sus metas como las de su pareja.



Depende de usted. Recuerde que sus sueños y estabilidad emocional dependen

de usted y no de su pareja.



No comparte sus metas? Si siente que su pareja no comparte sus objetivos, es mejor alejarse y seguir adelante.



Administre su tiempo. Considere que tendrá que dividir el tiempo y utilizarlo de la manera que mejor le convenga.

El experto

¿Hacia dónde van? “Los jóvenes que apenas comienzan un nuevo ciclo estudiantil deben comprender que el apoyo mutuo y el trabajo en equipo los llevarán más rápido y de forma más efectiva al cumplimiento de sus objetivos. Además, hay que tener en cuenta que, a la larga, los beneficios serán para ambos, siempre y cuando se contemple compartir una vida juntos. Por tanto, si la pareja tiene claro hacia dónde va su relación, podrá comprometerse en obtener los resultados más pronto”.



Antonio Escobar/ Psicoterapeuta/ Tel: 9930-0953/ psicotonyesc@outlook.com