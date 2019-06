Hijos rumbo a la universidad, ¿cómo actuar?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Comenzó la temporada de las graduaciones de secundaria y con ello los jóvenes también inician nuevos ciclos estudiantiles que los padres tendrán que afrontar con optimismo.



En esta crucial etapa, la separación entre padres e hijos suele ser, para algunos, motivo de inseguridad y vacíos emocionales, sin embargo, es un paso indispensable en la vida que todos los hijos deben dar. “Cuando los hijos se van de casa dejan un vacío en sus padres que se puede manifestar a través de sentimientos de tristeza, soledad y abandono, las más susceptibles a estos sentimientos son las madres”, dice el psicoterapeuta en parejas Antonio Escobar.



He aquí algunos consejos que le ayudarán a prepararse ante esa crisis emocional sin fracasar en el intento.

-Confianza: con su hijo fuera de casa y quién sabe a cuántos kilómetros de usted, tendrá que aprender a confiar, en primer lugar, a que los principios y valores que aprendió en casa estarán presentes aún fuera de su hogar. Además, tendrá que confiar en que será capaz de hacer frente a todas las circunstancias adversas que se le presenten en este nuevo comienzo, donde no estarán sus padres para auxiliarlo.



-Seguridad: tendrá que transmitirle a su hijo que está preparado para esta nueva etapa de su vida. Así que procure no ser “pájaro de mal agüero” anunciando calamidades.



-Comunicación: esta no debe faltar por ningún motivo. Si bien es cierto que su hijo se va de casa, también es verdad que la comunicación puede mantenerse fluida para que ninguna de las partes se sientan en total abandono.



Pero que quede claro, no se trata de hostigar a los hijos con llamadas insistentes todos los días y a cualquier hora, considere que ellos tendrán una agenda que cumplir. Lo importante es que luego de conocer la carga curricular se llegue a un acuerdo de cuáles serán los días oportunos para comunicarse.



¡Tome en cuenta también estos consejos!

Ante un problem. Con solucionarles todo no les ayuda a crecer. Fuera de casa, ellos deben comprender que se enfrentarán a situaciones que requerirán de su madurez para resolverlas y superar los obstáculos.



Defina su espacio. Su hijo(a) tendrá que adaptarse a su nueva vida, pero con la constante presencia de papá y mamá será difícil. Delimite su espacio y permítale desenvolverse en su nuevo ambiente. Visítelo cuando sea necesario.



Exija respeto. El hecho de que estudien fuera de casa no los convierte en independientes. No permita que se crean los reyes de la casa y quieran evadir sus normas tras su regreso a casa.



¿Qué enseñarles previo a partir?

Organización. Antes de que su hijo se emancipe, enséñele a organizarse durante el día. Tanto con sus prendas, alimentación y todas aquellas labores que tendrá que desempeñar por sí solo.



Conocer la localidad. Ya sea que se vaya fuera de la ciudad o del país, será necesario que juntos recorran el área.



Administrar su dinero. Una vez solo tendrá que fomentar el ahorro, por lo que no está demás que le dé algunos consejos.



En caso de emergencia. Cree una base de datos, en caso de que su hijo tenga una emergencia, ya sea de un hospital o clínica.



Construya una relación de calidad

“Según el experto, los padres podrán superar la ausencia de sus hijos en casa de acuerdo a la calidad de relación que mantengan. Una buena relación y la conciencia de que lo que está en juego es el futuro de sus hijos ayudará a que los progenitores sobrelleven con tranquilidad cada uno de los desafíos de sus hijos. Una relación conflictiva y hostil solo incrementará los sentimientos negativos ante la crucial etapa de transición.”

