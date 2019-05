Protéjase si usted y su pareja deciden tener sexo oral

El Heraldodiario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sexo oral es una práctica sexual que se realiza entre parejas casuales, novios o esposos.



Este es un tema que normalmente no se discute abiertamente, sino solo con amistades cercanas o en privado, incluso muchas personas que lo practican simplemente no

lo discuten.



Es debido a esto que se desconocen muchos riesgos y beneficios que conlleva esta práctica. Para el psicoterapeuta en parejas Antonio Escobar, es importante saber que el sexo oral no es sexo seguro. Sin embargo, puede considerarse más seguro que el sexo sin protección, esto en el sentido de que con esta práctica no cabe el riesgo de un embarazo, pero, sí existen diversos riesgos en torno a algunas enfermedades.





Cuando ambos cónyuges se ponen de acuerdo en lo sexual, el resultado es placentero y satisfactorio.







“Durante el sexo oral existe un alto riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual (ETS) como el herpes, la gonorrea o la sífilis”, añade que incluso se pueden adquirir infecciones causadas por bacterias o virus, como la hepatitis A y el E. Coli. Sumado a lo anterior también cabe la posibilidad de desarrollar cáncer de garganta a causa del VPH (Virus del Papiloma Humano), el cual se transmite por contacto sexual directo vía oral, anal

o vaginal.



¡No todo es malo!

Pero, dicho lo anterior es merecido decir que no todo lo relacionado con el sexo oral es negativo. El principal beneficio de esta práctica es la misma razón por la cual se practica,

“es placentero”.



“Esta es una de las prácticas sexuales más placenteras debido a que la estimulación del área genital con la boca, labios y lengua produce una sensación particularmente agradable”, dice Escobar.



Adicionalmente, la pareja puede experimentar un nivel de intimidad elevado al momento de practicar sexo oral, aspecto que beneficia su relación emocional al disfrutar mutuamente de esta actividad sexual.



El Experto

“En temas relacionados con la sexualidad, informes reportan que las mujeres realizan sexo oral en sus parejas con mayor frecuencia que los hombres.



Esto puede ser producto de que posiblemente las mujeres se sienten presionadas por sus parejas para realizarlo o porque las mujeres pueden sentirse más tímidas al momento de recibirlo de sus parejas. Lo cierto es que nunca se debe obligar, presionar o forzar a alguien a hacer algo que no desea”.

Antonio Escobar/ Psicoterapeuta de parejas/ 9930-0953/ psicotonyesc@outlook.com



Otros consejos que no debe pasar por alto

Lo hablado es lo entendido: Deben dejarse claros desde el principio para evitar malentendidos o situaciones no deseadas, como aquellas prácticas que no se quieran llevar a cabo (por ejemplo, tragar fluidos).



Seguridad: Usar protección ya que no se está exento de riesgo de ETS, como el VPH, y evitar cualquier contacto con sangre. Se puede utilizar condón o barreras bucales para evitar experiencias fatales.



Higiene: Lavarse hace la experiencia más placentera, además de prevenir infecciones. También es una buena forma de disfrutar de un baño juntos.