Cómo aliviar la molesta inflamación en el útero que afecta la intimidad 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La irritación de los tejidos provocado por infecciones de microorganismos como la Cándida albicans, la gonorrea o la clamidia, pueden generar la molesta inflamación del útero que provoca dolor a la hora de las relaciones sexuales.



Incluso las alergias a ciertos productos, la alteración del pH o la falta de higiene en la zona íntima de la mujer puede producirla.



Detectarla resulta fácil, cómo aliviarla es el asunto.



Los síntomas más comunes son el sangrado fuera la menstruación, cólicos, flujo marón y la hinchazón del útero, entre otros. Sin embargo, la mujer puede no mostrar síntomas y tener un diagnóstico tardío.



Se clasifica según sea el área afectada, el cuello del útero o cervicitis es la inflamación al final de la vagina. El endometrio o endometriosis se inflama la mucosa interna que cubre el útero y la capa media de la pared del útero o miometritis es la inflamación de la pared del útero, publica Remedios Caseros.

Cómo tratarla

El té de llantén: Tiene propiedades analgésicas, anti inflamatorias, cicatrizantes y antibacterianas. Usa 5 Hojas de llantén en un litro de agua.



El té de la uña de gato y aloe vera: Cuentan con excelentes propiedades analgésicas, anti inflamatorias, son anti bacterianas, inmunoestimulante y grandiosas cicatrizantes. Usa una cucharada de la cáscara y las raíces de la uña de gato, una cucharada de aloe vera, miel al gusto y un Litro de agua.



Té de piña: Utilizada para desinflamar, ayuda a eliminar las bacterias en el organismo por ser diurético y depurativo. Usa una cáscara de la piña madura y un litro de agua.



No hay que olvidar que si los síntomas no cesan lo ideal es acudir al médico para ver que no sea algo de mayor importancia.