Las lesiones más comunes durante las relaciones sexuales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La intensidad y la pasión podrían ser el principal detonante para que hombres y mujeres sufran lesiones mientras sostienen relaciones sexuales.



Practicar sexo seguro no es solo cuestión de utilizar condón o métodos anticonceptivos, es también cuidar de nuestro cuerpo en las posiciones o movimientos que se realicen durante el acto.



Aquí te decimos las principales lesiones:



1. Raspones o quemaduras

Estos son muy comunes entre las parejas, pues al estar desnudos sobre una superficie y la fricción en los movimientos puede ocasionar raspones o quemaduras en la piel, que no son graves.



2. Moretes

Los hematomas pueden ser muy comunes, la intensidad a la hora de tener intimidad con la pareja puede hacer que te caigas de la cama o te golpees contra algún mueble en la habitación.



3. Tirones musculares

Sufrir un calambre, tirón muscular, esguince o dislocación puede ocurrir al no medir cuáles son las límites físicos. Muchas parejas mientras tienen sexo buscan sorprender a sus parejas con nuevas posiciones, lo que puede ocasionar alguna lesión.



Las mujeres son las que más lesiones físicas pueden sufrir por el tiempo que pasan abiertas.



4. Músculos vaginales (mujeres)

La posición del misionero es una de las principales causantes de lesiones sexuales en las mujeres. Esto debido a que el hombre puede realizar movimientos bruscos y si no hay suficiente lubricación pueden ocasionar un desgarre.

5. Pene partido

Los movimientos bruscos o posturas difíciles durante el sexo pueden provocar que el pene se parta. La masturbación puede ser otro factor para lesionar el genital.