La sexóloga explicó que el tema de la virginidad es algo psicológico, y sangrar o no, no significa nada. Foto: cortesía.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"La primera vez no sangré y aunque le aseguré que era virgen él no me creyó", comentó una joven a la sexóloga Pilar Cristóbal, duda que nos lleva a responder la siguiente interrogante ¿es normal no sangrar durante la primera relación sexual?

Según la experta en el tema, no sangrar durante la primera relación sexual es algo normal, no solo eso, además es muy común en mujeres mayores de 18 años.

Señala que el himen, es una pequeña telita que cubre el orificio vaginal, esto con el objetivo de protegerla de infecciones, actualmente muy comunes, antes de que ocurra el primer período menstrual.

Cuando una mujer empieza a menstruar el himen pierde su función y empieza a reabsorberse, así que es muy probable que mujeres mayores, aún sin su primera relación sexual no tengan más que vestigios de su himen, explicó la sexóloga Pilar Cristóbal.

Por último, la experta comentó que el tema de la virginidad es algo psicológico, y sangrar o no, no significa nada.