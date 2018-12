¿Por qué elijo el Mismo tipo de pareja siempre?

Tegucigalpa, Honduras

¿Salió de una relación de abusos y sin pensarlo cayó en otra con las mismas características? ¿A qué se debe? ¿Tiene que ver con el patrón familiar? ¿Cómo puedo salir de este círculo vicioso?



Estas y otras preguntas se deben hacer aquellas personas que experimentaron en carne propia una tras otra relación conflictiva.



El tema lo abordamos con el psicoterapeuta en parejas, Antonio Escobar. “Los seres humanos somos criaturas de hábitos y costumbres. Por eso, de forma consciente o inconsciente somos atraídos por situaciones, personas, relaciones o ambientes que nos resultan conocidos. Estos en muchos casos nos brindan un sentido de comodidad, que puede ser saludable o dañino, dependiendo de la situación”, dice el especialista.



Lo antes dicho tiene mucho sentido, de forma consciente o inconsciente la atracción es influenciada tanto por los ejemplos que hemos recibido del hogar como de nuestro propio estilo de vida.



Por ejemplo, un muchacho que se acostumbró a ver que su madre trabajaba igual que su padre y se le enseñó que esto es positivo para la familia en el futuro buscará una pareja que tenga esta cualidad.

Cuando la relación se torna igual de sufrida que la anterior es mejor decir adiós.



¡No tropiece con la misma piedra!

Para no cometer los mismos errores tendrá que detectar qué cualidades de su expareja marcaron su vida y no quiere repetir.



“No siempre lo conocido es lo más saludable y en muchos casos es difícil reconocerlo y aún más difícil salir de ese círculo vicioso”, señala el especialista.



Romper el patrón no será fácil, sin embargo, existen medidas que puede tomar para desligarse de las relaciones sufridas y repetitivas.