TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No es que no sean buenos para tu salud, sin embargo, algunos alimentos que ingieres provocan cansancio, alteran tus niveles de azúcar en la sangre y hasta bajo deseo sexual.



Te mostramos algunos alimentos que no debes ingerir antes de tener relaciones sexuales:



1. Menta: Aunque algunas personas lo usan para mejorar el aliento o tener mayor apetito, la menta reduce los niveles de testosterona, lo que se refleja en menor deseo sexual.



2. Bebidas energéticas: Pese a que dan energía al cuerpo por tener cafeína, estos productos también reducen la testosterona y una baja al libido.



3. Pescado: Aunque es un alimento rico en omega, estudios afirman que el pescado puede tener químicos industriales que tienen efectos negativos en la salud reproductiva.



4. Chocolate: Aunque muchos consideran este producto como afrodisiaco, la liberación de endorfinas reduce el deseo sexual y el libido de las mujeres.



5. Alcohol: Expertos afirman que el exceso de alcohol disminuye la sensibilidad, lo que dificulta los orgasmos y la erección del pene.



6. Hog dog: La grasas que contiene este producto puede obstruir las arterias del pene y la vagina.



7. Brocoli: Produce gases y es uno de los alimentos que se fermentan en el intestino debido a las dificultades de ingerirlo.



8. Palomitas: Al consumir este producto los más afectados son los hombres porque disminuye su deseo sexual y causa menor producción de espermatozoides.



9. Avena: Como es rico en fibra puede provocarte gases durante el acto sexual; sus componentes también producen que el deseo sexual disminuya.



10. Productos enlatados: Tienen altos niveles en sodio, causan gases y los expertos también indican que provocan retención de liquido.