¿Cómo puedo saber si soy estéril?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Miles de parejas se mantienen con la duda de si son capaces de concebir un embarazo tras varios intentos fallidos. Es por ello que aquí te detallamos cómo darte cuenta si eres estéril o no.

- Algunas de las causas que provocan la esterilidad, a la hora de concebir, son enfermedades como la endometriosis, que afectan el cuello uterino, imposibilitando así un embarazo.

También puede ser a causa de malformaciones uterinas.



El sitio eresmama.com destaca, entre las razones que originan esterilidad, la edad, como uno de los factores. Puesto que, si la mujer supera los 35 años el riesgo puede aumentar.



A su vez incluyen entre las causas los problemas de ovulación por no tener el ciclo menstrual y la obesidad.



- Además, entre los métodos para saber si eres estéril están las pruebas de ovulación, pues es necesario confirmar si tu proceso ovulatorio se está llevando a cabo correctamente.

A.- Prueba de progesterona: Con este estudio sabrás si ovulas y si generas suficiente progesterona, que es la hormona que da inicio a la gestación.



¿Cómo lo averiguo? Esto lo determinas con un análisis de sangre entre los días 22 al 24 después de tu menstruación. Se recomienda realizar dos muestras, una el 21 durante el inicio y otra el 27 al finalizar.



B.- Prueba de reserva ovárica: Esta prueba es recomendada si tienes más de 35 años de edad. Se realiza a través de un examen de sangre, donde confirmarás si la hormona folículo estimulante (que tiene como función regular la producción de espermatozoides y la maduración de los óvulos durante la edad fértil) está activa



¿Cuándo es recomendable hacerla? Los expertos indican que se debe realizar al tercer día de iniciar la menstruación.



- Estudio de permeabilidad de trompas: Aquí se realiza la prueba histerosalpingografía, que trata de realizar una radiografía en las trompas de Falopio mediante la cual se comprobará si están obstruidas o no.



"Para ello, el radiólogo introduce un líquido llamado contraste en el útero a través de un catéter con el que llena las trompas, si el líquido fluye fácilmente, las trompas están libres o permeables", explica el sitio eresmama.com.



- No está de más realizarse también la histerosonografía, un examen que consiste en una ecografía vaginal para ahondar en las posibles causas.



- Estudio del cuello del útero: Aquí se realizan tres exámenes con los que se evaluará si tu útero está adecuado para un embarazo.



A.- Permeabilidad del cérvix: Se trata de una exploración vaginal mediante la cual se busca confirmar que el cérvix es permeable y permite la entrada a la cavidad uterina.



No le lleves temor, pues este estudio lo realiza el ginecólogo introduciendo una cánula de inseminación.



B.- Histeroscopia: Es una endoscopia sin anestesia en la que se introduce por la vagina una óptica fina con cámara de televisión acoplada.



Este estudio permitirá descartar cualquier malformación, miomas o pólipos que se encuentren y estén dificultando el ansiado embarazo.



C.- Ecografía transvaginal: De acuerdo con los expertos, esta prueba es bastante sencilla y con ella podrás descubrir si existen anormalidades del útero, cérvix o cualquier otra alteración en el ovario.



Si aún con estos exámenes no logras descubrir si eres estéril o no, es recomendable que también optes, junto con tu pareja, por realizarte estos estudios:



1.- Consultar tu historial médico

2.- Realizar análisis ginecológicos

3.- Ecografía abdominal

4.- Estudio general del semen

5.- Completo análisis hormonal.