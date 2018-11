Seis problemas de salud que puedes tener por la falta de intimidad con tu pareja

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las relaciones sexuales no solo son para darte placer, también traen consigo muchos beneficios que ayudan a cuidar tu salud y no practicarlas con frecuencia puede traer problemas graves.



Aquí te compartimos algunas de las enfermedades y malestares que puedes tener por la falta de intimidad.



1. Depresión:

La salud mental es, posiblemente, la más afectada por la falta de sexo. Problemas en el autoestima, depresión, inseguridad y cambios de humor son los síntomas que más se pueden apreciar en este sentido.



2. Pérdida de memoria

Aunque no lo parezca, las relaciones ayudan a agilizar la función cerebral y la falta de intimidad hace que tu memoria tenga momentos de recesión haciendo que te engañe de vez en cuando te engañe.



3. Gripe

El sistema inmunológico también se ve afectado. Diversos estudios muestran que las defensas del cuerpo se debilitan y en más probables que se contraiga gripe o infecciones en las vías respiratorias.



4. Problemas cardíacos

La acción en la cama es uno de los mejores ejercicios de cardio que existen y según los expertos la falta de sexo puede hacer que se desarrollen problemas cardíacos. Es importante mencionar que esto lo puedes solucionar haciendo otras actividades físicas.



5. Acné

El sexo ayuda a descargar hormonas que ayudan a tener una piel más brillante, limpia y humectada, pero al dejar la intimidad se pierden estos beneficios y comienzan a salir granitos y acné.



6. Infecciones

Algunos de los problemas íntimos que enfrentan las mujeres al dejar las relaciones son la resequedad vaginal, infecciones urinarias y otras enfermedades. En el caso de los hombres se tiene problemas en la próstata, infecciones y dolor en la zona genital.