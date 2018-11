¿Cómo tratar a un ex que no acepta la ruptura?

No le dé importancia a una relación que no le favorece.

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Terminar una relación y que uno de los dos no acepte la ruptura es un dolor de cabeza para cualquiera.



En este artículo hablaremos de los ex obsesivos que no se dan por vencidos. ¿Qué es lo que lleva a una persona a obsesionarse con otra? Esta consulta nos la responde el psicoterapeuta de parejas Antonio Escobar.



“Las personas pueden obsesionarse con alguien por diversas razones. Normalmente porque crean un vínculo emocional irreal y exagerado con esa persona que es el objeto de su obsesión”, aseguró el experto.



Además, pueden desarrollar sentimientos que no se encuentran basados en sus experiencias juntos o en la realidad. Igualmente alimentan estos sentimientos en privado volviéndolos cada vez más fuertes al punto que dominan su mente.



En muchos casos esto puede suceder entre personas que en algún momento tuvieron una relación cercana de amistad, noviazgo o matrimonio. Ellos generalmente engrandecen lo que la otra persona representa en sus vidas, aunque ya no sea tan importante como antes.



Los obsesivos pueden llegar a desarrollar comportamientos de acoso y hacerlo de diferentes formas: a través de llamadas, mensajes, por medio de las redes sociales o amistades en común, e incluso, en casos más extremos, pueden seguir a la persona e invadir su privacidad.



Al tratar con una persona obsesiva usted debe cuidar la forma en la que dice las cosas para evitar malas interpretaciones que les den una esperanza de que pueden tener una relación o retomar su romance.



“Es necesario dejar las cosas claras desde el principio sin entrar en la grosería o agresividad”, dijo Escobar.



Si se siente acosada (o) aléjese y trate de que sus palabras y actitud sean coherentes en todo momento.