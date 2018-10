¿Cómo sobrevivir al acoso de tu suegra en el matrimonio?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando se trata de comenzar una nueva etapa de vida junto a tu pareja, entre las dificultades que te encontrarás según algunos consejeros matrimoniales, se encuentra: "La suegra".



El matrimonio en sus primeros años puede ser una experiencia desagradable sino sabes manejar los comentarios hirientes hacia tu persona, por lo que debes controlar tu 'lengua' antes de arruinarlo todo.



Debes tener en cuenta que se trata de la madre de tu cónyuge, desahogarte con tu pareja de las cosas que te molestan de ella, pueden incrementar la tensión.



Te mostramos algunos consejos que encontró según el sitio wikiHow.com



1- Sepárate emocionalmente. Piensa en ella como si fuera una conocida y no tu “otra madre”, a menos que la relación sea cálida, amable y familiar. No la llames “Madre” o “Mamá”. Ella no es tu madre y están en igualdad de condiciones.



2- Comprende los problemas comunes. Por lo general, hay muchas razones por las cuales una suegra puede ser dura con el nuevo amante de su hija (o todavía la ve como una niña en vez del cónyuge de alguien). Es posible que tenga dificultades para aceptar a alguien más en la vida su hija.



3- Distánciate físicamente. No necesitas mudarte muy lejos, pero tampoco es necesario que asistas a cada evento. Es aceptable para tu cónyuge que asista a algunos eventos familiares sin ti. Sin embargo, esta no debe ser una ocurrencia común. No debes tratar de abrir una brecha entre tu conyugue y su familia.



4- Recuerda que es muy poco probable que ella cambie. Si tu suegra te ha criticado, te ha apuñalado a tus espaldas con otros miembros de la familia y ha sido despectiva con respecto a las cosas que has dicho, ella podría estar haciendo una declaración muy clara acerca de tu relación.



5-Piensa acerca de tu cónyuge e hijos. No querrás decir ni hacer algo para dañar tu relación con ellos. ¿Necesitas romper la tensión? ¡Muérdete la lengua! Algunas veces tienes que aguantarte y comportarte bien por la felicidad de otra persona.