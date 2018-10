¿Dar la contraseña de las redes se considera una prueba de amor?

Tegucigalpa, Honduras

Negar la contraseña de las redes sociales a la pareja se ha convertido en una controversia en las relaciones.

Aunque no lo parezca, esto se ha vuelto la nueva prueba de amor que algunas personas piden, pero ¿en realidad compartir la clave de las redes sociales se puede considerar una demostración de amor?

Según el psicoterapeuta Antonio Escobar, entregar el pin de las redes no se considera una prueba de amor, sino que una forma de demostrar confianza hacia el ser amado.

Se debe tener presente que dar la contraseña puede influir de manera positiva o negativa en la relación, “vista desde una forma positiva, se puede demostrar que no hay nada que ocultar y de forma negativa puede ser que la persona a la que se le dio la clave pretenda controlar todo lo que publica en las redes y a quiénes acepta como amigos”, detalló el experto.

Si uno de los dos no desea brindar los códigos para entrar a sus redes no siempre debe pensarse que oculta algo, Escobar señaló que pueden haber sus excepciones, “al no querer dar la contraseña no siempre se debe creer que esa persona está haciendo cosas malas o que está siendo infiel, puede pasar, pero esto va acompañado de otros factores”.

Por lo tanto queda claro que un acto como dar una clave que a los días se puede cambiar no constituye una prueba de amor, porque según el terapeuta de parejas el amor se demuestra de maneras diferentes, con un pequeño detalle hecho por usted o escuchar las tristezas y alegrías del otro.

Cada dinámica en la relación es única y no solo porque sus amigos tienen acceso a las redes de sus parejas usted va a exigir lo mismo, concluyó el experto.