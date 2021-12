Los niños asmáticos corren más riesgos con el covid-19

PARÍS, FRANCIA.- Los niños asmáticos son hospitalizados de forma más frecuente que el resto cuando contraen en covid-19, según un estudio llevado a cabo en Escocia, aunque esos casos son poco frecuentes y los decesos extremadamente raros.



"Los niños asmáticos corren más riesgos de ser hospitalizados a causa del covid-19 que los que no tienen asma" según el estudio llevado a cabo a partir de los datos recogidos por la sanidad pública en Escocia y publicados en Lancet Respiratory Medicine el martes.



Los autores estudiaron la proporción de hospitalizaciones tras una infección por coronavirus entre los menores entre 5 y 17 años y que previamente habían sido diagnosticados como asmáticos.



Al comparar esas cifras de ingresos hospitalarios con las de los no asmáticos se constató que los niños con dificultades respiratorias tuvieron que ser hospitalizados de forma más frecuente.



Esa diferencia aumenta más aún si se tiene en cuenta los casos más severos, de los niños asmáticos que tuvieron que ser hospitalizados o que recibieron tratamiento médico.



Por ello, los niños asmáticos deberían ser prioritarios en las campañas de vacunación contra el covid-19, según los autores.



De todas formas, la hospitalización de niños a causa del covid es excepcional: solamente el 1,5% requirió ingreso en un centro sanitario.



Los decesos son tan raros que no se puede extraer ninguna conclusión estadística al respecto.