Los errores nutricionales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Llevar una vida saludable no significa que hay que hacer dietas restrictivas para ver resultados. Al contrario, el cuerpo necesita nutrirse con todos los grupos alimenticios, pero en las cantidades correctas.



Generalmente, cuando las personas comienzan a cambiar sus hábitos nutricionales se van dando cuenta de los errores tan “simples” que cometían, pero que con la constancia se pudieron reflejar en el cuerpo; la nutrióloga Fany Montes enlistó los principales.

ADEMÁS: La nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica acumula más de 30 mutaciones



El primero es creer que porque está ingiriendo comida saludable puede abusar de las cantidades sirviéndose grandes porciones, así como satanizar algunos alimentos y el ejemplo más claro son los carbohidratos. Otro de los errores más comunes es comer demasiado y después quererlo compensar haciendo ejercicio en exceso, o cuando hace una mala combinación de los alimentos: “A veces tenemos la mala costumbre de servirnos espaguetis, arroz y mínimo verde, entonces toda la mezcla es de carbohidratos. No estamos obteniendo los nutrientes necesarios”, explicó Montes.



La ingesta de batidos, suplementos o tés milagrosos es algo que se ve todos los días. Por otro lado, uno de los errores más perjudiciales para la salud es la desesperación por querer bajar de peso con dietas estrictas que lo hacen adelgazar pero no de la manera correcta, “con esto pierden músculo, grasa y agua del cuerpo. Van a bajar de peso súper rápido, pero le da un aspecto demacrado, triste y opaco a la piel. Empiezan a tener problemas, pasan en un constante estado de ansiedad porque las calorías no son las adecuadas para ellos. Están castigando a su cuerpo”, manifestó.

+Fatiga mental, un enemigo silencioso: ¿Cómo combatirlo?



Y el último desacierto más común es enfocarse solamente en un ejercicio; en el caso de las mujeres, con actividad cardiovascular como la zumba y se olvidan de otro tipo de entrenamientos que pueden favorecer de mejor manera al cuerpo y, por ende, a la salud