¿Qué debo comer si tengo resistencia a la insulina?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente.



Esto obliga al páncreas a producir más insulina que eventualmente se queda en la sangre, derivando a la persona a una diabetes tipo 2.

Aunque no presenta síntomas notables, algunas personas aseguran sentir mucha hambre -incluso después de comer-, hormigueo en las manos y pies, cansancio, dificultad para concentrarse, presión arteral alta y colesterol alterado.



¿Qué hacer si esto me está pasando? Primero debes ir con un médico internista para que te realice los exámenes necesarios para saber qué tratamiento seguir.

En primera instancia los médicos recomiendan eliminar de la dieta estos alimentos:



-Azúcar refinada

-Mermeladas

-Miel

-Manjar

-Pasteles

-Helados

-Golosinas (dulces, galletas)

-Cereales

-Saborizantes de leche como milo, cola cao

-Alcohol

Aunque se habla mucho que las harinas y algunas frutas no son buenas para las personas con resistencia a la insulina, si hay algunos alimentos que están permitidos.



-Cereales como arroz

-Fideos

-Maíz

-Habas

-Arvejas

-Quínoa

-Cus-cus

-Pan

-Galletas de agua, soda o salvado

-Avena

-Frutas y verduras como tomate, cebolla, alcachofa, zanahoria, coliflor, betarraga, brócoli, zapallo amarillo, berenjenas

-Lácteos como yogurt, leche, etc.