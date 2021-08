¿Vacuna anticovid afecta a posibilidades de embarazo?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- ¿Afecta la vacuna contra el covid-19 a mis posibilidades de embarazo?



No, no hay evidencia de que ninguna vacuna, incluyendo las del coronavirus, influya en las posibilidades de quedar embarazada a pesar del mito que sugiere lo contrario.



Expertos médicos dicen que no hay ninguna razón biológica para que las inyecciones afecten a la fertilidad. Y pruebas en el mundo real ofrecen más garantías a cualquiera preocupada por sus posibilidades de concebir: en un estudio de Pfizer, una cifra similar de mujeres se quedaron embarazadas en el grupo que recibió la vacuna y en el del placebo.

VEA: ¿Qué sabe sobre la lactancia materna?



Los investigadores están comenzando a estudiar reportes anecdóticos de cambios a corto plazo en la menstruación tras vacunarse, pero por el momento nada indica que el fármaco afecte a la fertilidad, dijo la doctora Mary Jane Minkin, ginecóloga y profesora en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale.



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y grupos de obstetras también recomiendan la vacuna contra el covid-19 en personas embarazadas, que tienen un riesgo más elevado de desarrollar un cuadro grave de la enfermedad si se contagian de coronavirus. Los estudios muestran que es más probable que quienes están en esta situación acaben ingresadas en cuidados intensivos, reciban ventilación invasiva y fallezcan que quienes no lo están.



Los CDC también siguieron a decenas de miles de mujeres embarazadas que se inmunizaron y hallaron que sus embarazos tenían resultados comprables a los de mujeres embarazadas antes de la pandemia.



Así que si está pensando en tener un hijo, intenta concebir o bajo tratamientos de fertilidad, no debería demorar la vacunación, apuntó la doctora Denise Jamieson, presidenta del departamento de ginecología y obstetricia de la Escuela de Medicina del la Universidad de Emory.

DE INTERÉS: Investigan posible vínculo de AstraZeneca con síndrome de Guillain-Barré