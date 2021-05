Estudio revela que colorantes artificiales es la causa de hiperactividad en niños  

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Según estudios realizados por científicos en California, Estados Unidos, no es el azúcar que causa la hiperactividad en los niños, sino los colorantes que contienen los dulces sintéticos.



El resultado de los estudios fue publicado a través de la Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental de California (OEHHA), dicho estudio tuvo una duración de dos años.



Los científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos llegaron a la conclusión que los niveles de colorante artificial son demasiado altos para los menores, y que los estudios muestran que estos colorantes están asociados con la falta de atención que los menores viven, la hiperactividad y la inquietud en los niños sensibles.



Estos aditivos químicos se utilizan en una variedad de alimentos populares entre los niños, como cereales para el desayuno, conos de helado, glaseados y bebidas azucaradas.



Entre tanto, la Asociación Internacional de Fabricantes de Color cuestiona las conclusiones del informe y no admite etiquetas de advertencia, indicando que los padres de niños que pueden ser sensibles a los ingredientes de los alimentos, incluidos los colores

