California debate si el acetaminofeno es cancerígeno   

SACRAMENTO, ESTADOS UNIDOS.-Las autoridades en California debaten la posibilidad de declarar como cancerígeno al analgésico acetaminofeno _conocido como paracetamol fuera de Estados Unidos_, evocando controversias similares sobre el alcohol y el café.



El acetaminofeno sirve para reducir el dolor y la fiebre. Es la sustancia base en más de 600 medicamentos de venta libre tanto para niños como adultos, como Tylenol, Excedrin, Sudafed, Robitussin y Theraflu.



Una ley estatal conocida como la Propuesta 65 estipula que las autoridades en California deben advertir a la población sobre cualquier sustancia que pueda causar cáncer o problemas al embarazo. La lista actualmente abarca unos 900 ingredientes, entre ellos pesticidas y materiales antiincendios, y es la más larga en todo Estados Unidos. Hay quienes denuncian que las autoridades se están excediendo y que las etiquetas, en vez de informar, confunden más.



Los partidarios de la propuesta, sin embargo, insisten en que protege no sólo a los californianos sino a los habitantes de todo Estados Unidos, pues obliga a los fabricantes a hacer productos más seguros.

VEA: Los beneficios de la linaza molida que seguramente no conocías



La hipótesis de un vínculo entre el acetaminofeno y el cáncer es actualmente tan débil que la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Cáncer se ha negado a incluirlo en su lista de componentes dañinos.



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) ha opinado que tildar al acetaminofeno de cancerígeno sería “falso y engañoso”, además de ilegal, bajo las leyes federales.



Una comisión científica nombrada por el gobernador tiene la facultad de ampliar la lista de sustancias que considera nocivas. En 2011, el panel votó a favor de darle “alta prioridad” al estudio del acetaminofeno al creer que había suficientes indicios de riesgo, dijo Sam Delson, vocero de la Oficina de Evaluación de Sustancias Tóxicas de California.



El estudio se ha demorado, pero la comisión sostendrá una audiencia pública sobre el tema esta primavera, luego de que concluya la fase de comentarios el 27 de enero.



"Es un tema controversial porque se trata de un remedio de uso común, pero eso no importa, esa no es nuestra misión", declaró Thomas Mack, presidente del Comité de Identificación de Cancerígenos y profesor de Medicina Preventiva en la Universidad del Sur de California (USC).



El acetaminofeno se vende libremente en Estados Unidos desde 1955. Las inquietudes sobre la posibilidad de que sea un factor cancerígeno se deben a su vínculo con otro componente: la fenacetina. Ese componente, otrora de uso común para dolores de cabeza y otras dolencias, fue prohibido por la FDA en 1983 debido a que causa cáncer.

ADEMÁS: La ciencia revela a qué edad se empieza a envejecer