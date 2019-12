6 tips para tratar quemaduras provocadas con la plancha de cabello

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La plancha de cabello es el mejor aliado de las mujeres que siempre desean lucir bellas e impecables, sin embargo, este artefacto puede provocar graves lesiones en la piel, entre ellas quemaduras de primer grado.



A continuación te mostramos 6 tips caseros. Recuerda que las quemaduras de primer grado solo afectan la parte superior de la piel, así que con estos consejos aliviarás el dolor y no tendrás cicatrices.

Esto es lo que debes hacer:

1. Moja inmediatamente la zona afectada con agua fría por unos 15-30 minutos. Es importante que no uses hielo porque puedes provocar una quemadura peor.



2. Has una mezcla de vinagre y agua en cantidades iguales y colócalo en el área afectada. Esto servirá como analgésico y relajará el tejido ayudando a la inflamación.



3. Frota - suavemente- el área quemada con un poco de aloe vera (sábila) para favorecer el proceso de regeneración de la piel. Otra opción es la vaselina.



4. También puedes utilizar rodajas de tomate y colocarlas en la zona afectada.



5. Exprime el jugo de una cebolla cruda y déjala reposar en la quemadura.



6. Usa miel pura de abejas luego de haber limpiado cuidadosamente la herida.