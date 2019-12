Tips para cuidar las quemaduras provocadas con la placha de cabello

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La plancha de cabello es uno de los mejores aliados de las mujeres para lucir siempre bellas y hermosas. Sin embargo, este artefacto a veces nos puede provocar graves daños, como quemaduras de primer grado en la piel.



Por lo que te mostramos varios tips que puedes utilizar para tratar esa quemadura que solo afecta la parte superior de la piel y que te ayudarán a aliviar el dolor y a no dejar marcas.



Esto es lo que debes hacer:



1. Moja inmediatamente la zona afectada con agua fría por unos 15-30 minutos, es importante que no uses hielo porque puedes provocar una quemadura peor.



2. Has una mezcla de vinagre y agua en cantidades iguales y colócalo en el área afectada. Esto ayudará como analgésico y relajará el tejido ayudando con la inflamación.



3. Frota - suavemente- sobre la piel quemada un poco de aloe vera para favorecer el proceso de regeneración de piel. Otras opción es la vaselina.



4. También puedes utilizar rodajas de tomate y colocarlas en la zona afectada.



5. Exprimir el jugo de una cebolla cruda sobre la quemadura.



6. Usa miel pura de abejas luego de haber limpiado cuidadosamente la herida.