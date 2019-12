Estudio: Mitad de los adultos en EEUU serán obesos en 2030  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Es Imposible endulzar la siguiente noticia: Casi la mitad de los adultos estadounidenses sufrirán obesidad en cuestión de una década y una cuarta parte de ellos sufrirán de casos severos, según las proyecciones de un nuevo informe difundido el miércoles.



El texto corrige deficiencias en estadísticas previas a las que pueden atribuirse la percepción de que el problema no era tan grave. Esas estadísticas a menudo se basaban en sondeos nacionales de salud en los que la gente tendía a manifestar un peso menor al real.



El nuevo trabajo utilizó un estudio federal de hace décadas en el que el peso de las personas fue medido para aumentar la precisión de las tendencias y las proyecciones a futuro.



“Es alarmante”, dijo el doctor Lawrence Appel, de la Universidad Johns Hopkins, un experto en nutrición y que no participó en el estudio. “Vamos a tener problemas terribles” en los ámbitos médico y financiero, debido a la gran cantidad de personas con sobrepeso.



El estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, fue encabezado por científicos de las universidades de Harvard y George Washington.

LEA: 11 síntomas del cáncer de riñón que no debes pasar por alto



La obesidad aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas, derrames cerebrales, diabetes, cáncer y otros problemas de salud. Se mide con el índice de masa corporal, o IMC, una relación entre el peso y la estatura de las personas. Quien tenga un IMC menor a 25 está bajo de peso o tiene un peso normal; uno de entre 25 y 30 muestra sobrepeso, uno de entre 30 y 35 obesidad moderada y uno arriba de 35 obesidad extrema.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que 40% de los adultos estadounidenses padecen obesidad.



Según una proyección del nuevo estudio, en el 2030 alrededor del 49% de los adultos en Estados Unidos sufrirán de obesidad, y en 29 estados la cifra será superior al 50%.



Alrededor de 24% sufrirá obesidad severa, “cuya frecuencia será similar a la obesidad general durante la década de 1990”, escribieron los autores.



La obesidad severa será la categoría de peso más común entre las mujeres (28%), las personas negras (32%) y los adultos de bajos ingresos (32%).

VEA: ¿Qué le pasa al cuerpo cuando se come chile todos los días?