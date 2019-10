Médicos diagnostican, tratan y recetan por chat

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La doctora Anna Nguyen trató a cinco pacientes en una mañana reciente. Pero no habló con ellos, ni siquiera salió del comedor de su casa.



Sin embargo, la médica de emergencias ayudó a una mujer embarazada en Ohio a aliviar un dolor de cadera, examinó a un hombre de Michigan con dolor de garganta y envió un texto a la madre de un chico que se enfermó durante un viaje familiar a México.



Esto es lo más avanzado en la atención médica cómoda: el diagnóstico por chat.



La empresa de Nguyen, CirrusMD, puede conectar al paciente con el médico en un minuto o menos. Pero un servicio tan rápido tiene un inconveniente: el paciente probablemente no verá al médico ni hablará con él porque la mayor parte de las comunicaciones se realizan por mensaje.



“Vivimos en un mundo impulsado por el consumidor, y me parece que los consumidores se están acostumbrando a poder acceder a toda clase de servicios por medio de sus pulgares”, dijo el doctor Blake McKinney, un cofundador de CirrusMD.

Esta empresa y sus competidoras como 98point6 y K Health ofrecen tratamiento por mensaje para heridas leves o trastornos menores que habitualmente se atienden en el consultorio o en una clínica.

Innovaciones en la salud

Dicen que son aún más convenientes que la telemedicina por video que ofrecen muchos empleadores y aseguradoras porque los pacientes pueden textear con el médico mientras viajan en autobús o hacen fila en una verdulería.



Millones de personas tienen acceso a estos servicios. Las empresas crecen gracias a las tendencias a mejorar el acceso a la atención, mantener sanos a los pacientes y limitar las consultas caras en las salas de emergencias.

El Sam’s Club de Walmart, por ejemplo, anunció recientemente que ofrecería contactos con 98point6 como parte de un programa de salud para los pacientes que está ensayando.

Pero algunos profesionales dudan de la calidad de la atención que brindan médicos que no ven a sus pacientes y solo tienen acceso a una historia clínica parcial antes de decidir el tratamiento.



“Cuando la oportunidad de hacer negocios es enorme, se corre el riesgo de dejar de lado las precauciones”, dijo el doctor Thomas Bledsoe, del Colegio Médico Estadounidense.



Los proveedores de la atención por mensaje dicen que toman medidas para garantizar la seguridad y recomiendan la visita médica cuando es necesario.

Por ejemplo, Nguyen exhortó a una mujer de 85 años que consultó a CirrusMD sobre un fuerte dolor en el pecho que acudiera a una sala de emergencias.



Estas empresas aseguran que la historia clínica exhaustiva no es crucial en todos los casos. También dicen que los signos vitales como la temperatura y la presión arterial no siempre son necesarios, pero que en caso de necesidad pueden instruir al paciente acerca de cómo tomarlos.

Consulta por video

El médico también puede optar por la comunicación por video o teléfono cuando lo considera necesario.



Aún así, las empresas calculan que más del 80% de los casos se pueden resolver por texto.



Unas tres millones de personas en Estados Unidos tienen acceso a los médicos de CirrusMD, sobre todo a través de su seguro médico. El asegurador o el empleador paga el servicio, y el paciente chatea con el médico sin cargo.



A primera vista, un visitante a la casa de Nguyen en Sacramento no sabría distinguir si ella es la doctora o la paciente. Sentada a la mesa del comedor, teclea en su iPhone entre un paciente y otro.



El teléfono de la doctora comenzó a timbrar poco después de que inició su turno de cinco horas.



Dio recomendaciones de fisioterapia a la mujer embarazada y ayudó a un hombre en Colorado que se lastimó la espalda cuando cargaba unas cajas. Cuando finalizaba esa conversación, un hombre de Michigan se quejó de dolor de garganta.



Entonces llegó el mensaje desde México. Su hijo de seis años empezó a vomitar y tuvo temperatura y diarrea después que su hermano y su padre se enfermaron durante las vacaciones. Nguyen hizo algunas preguntas sobre el chico y pidió una foto.



La médica supo por el color de la piel que no estaba deshidratado.



“El cuadro parece tranquilizador”, dijo. “Si tuviera encefalitis, estaría muy confundido”.



La médica opinó que el chico tenía un problema estomacal y le dijo a la madre que le diera mucho líquido.

Nguyen dijo que le gusta este formato porque le permite dedicar más tiempo a los pacientes.



“Creo que a los pacientes les gustará mucho porque la mayoría detesta tener que ir al médico”, con todo lo que ello significa de pedir la cita, ir al consultorio y esperar.



Algunos pacientes no tienen tiempo para eso.



La estudiante de música Jasmine Spitzer de la Universidad Wesleyan en Ohio se comunicó con una médica de 98point6, presa del pánico porque le dolía la garganta y debía brindar un recital lírico. Texteó cuando caminaba a su clase.



La médica le envió fotos de medicamentos que se podían comprar sin recetas, incluso unas píldoras para la tos bajas en mentol, que seca las cuerdas vocales.



“Ojalá pudiera decirle, ‘gracias, me salvó la vida’”, dijo Spitzer. “Pude brindar mi recital y resultó muy bien”.



Los clientes de 98point6 describen sus síntomas a una ventana de chat que utiliza un programa informático para determinar qué se debe preguntar. La información es transmitida a un médico para su diagnóstico y tratamiento.



“Hay muchos casos en que el médico no necesita hacer una sola pregunta adicional”, dijo el CEO Robbie Cape.

Chatea con tu médico

La empresa inició sus servicios en enero de 2018 con 600 pacientes y prevé llegar a un millón para fines de este año.



K Health empezó en 2018 con un servicio que ofrece información personalizada a pacientes que de otro modo teclearían sus síntomas en Google. Esos pacientes tienen la opción de chatear con un médico.



Estas empresas dicen que sus médicos suelen responder rápidamente a una serie de preguntas además de brindar atención. Una mujer de Louisiana envió a Nguyen una foto de su pulgar con una herida que había sufrido al limpiar un gallinero, para preguntar si requería atención.



Desde hace mucho tiempo, médicos y pacientes se comunican por mail, generalmente para pedir una nueva receta o hacer preguntas de seguimiento. Pero en estos tratamientos por chat, el médico no suele conocer al paciente ni su historia clínica completa.



Eso es lo que preocupa a Bledsoe: por ejemplo, dijo, un paciente que pide una receta para una nueva infección de vesícula podría necesitar un examen de laboratorio para saber si tiene cáncer.



“A veces lo que el paciente considera un problema menor es parte de un problema más grave que requiere mayor evaluación y tratamiento”, dijo Bledsoe.

La atención virtual también podría conducir a recetar antibióticos en exceso, dijo el doctor Ateev Mehrotra, de la Universidad de Harvard. Probablemente es más fácil para un médico que conoce al paciente explicarle personalmente por qué ni necesita un medicamente que para un extraño darle la noticia por texto y correr el riesgo de preocupar al cliente.



Los directivos de CirrusMD y 98point6 dicen que monitorean cuidadosamente las tasas de receta de antibióticos y toman otras precauciones. Ninguna receta analgésicos adictivos y 98point6 da seis meses de capacitación a los médicos.



En lugar de perjudicar la atención, estas empresas de diagnóstico por chat dicen que mejoran el acceso, sobre todo si el médico habitual no está disponible.



“Nuestra objetivo es adaptarnos a tu vida”, dijo Cape.