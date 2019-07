¿Qué hacer para que a tus uñas les dure más tiempo el esmalte?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La mayoría de las mujeres se preocupan por el cuidado de sus manos, especialmente en mantener pintadas las uñas, lo incómodo es cuando el esmalte comienza a desprenderse ¿Cómo evitas eso?



Para prevenir que tu pintado de uñas se descascare lo principal es aplicar una base protectora para que el color perdure en tus uñas.



Si sabes aplicarte bien los esmaltes, el manicure casero te quedará perfecto y durará por varios días, tal y como lo deseas.



Recuerda mantener limpias tus manos y uñas para no pescar un hongo o cualquier otra infección. Evita los residuos de aceite o cremas en tus uñas, lávalas bien antes de aplicar color.



A continuación, sigue estos consejos para conservar el esmalte en tus uñas por varios días:



1. Deja descansar tus uñas por dos días

No utilices ningún tipo de esmalte, deja que las uñas se desintoxiquen de los químicos del barniz anterior.



2. Límalas bien

Antes de aplicar la base protectora en este caso antes de usar el color de tu preferencia, asegúrate que no quede ninguna escamita suellta, al pasar los días puede dañar tu manicure, porque podría quebrarse.



3. Antes del barniz, desinféctalas

Las impurezas o las residuos de los productos anteriores, impedirán que el esmalte nuevo se adhiera bien a tu uña, debes limpiar bien la zona antes de esmaltar.



4. Vinagre de manzana

Este sirve para eliminar las impurezas de las uñas, es un sustituto del alcohol, empapa un algodón con el vinagre, aplica en la uña y deja secar.



5. Base protectora

Con tus uñas limpias, antes de aplicar color utiliza una base que sirva de protección para que el manicure perdure más tiempo.

6. No utilices esmaltes vencidos

Cuando ya están densos y caducados, estos carecen de propiedades para hacer que el pintado dure más días.



7. Utiliza dos capas

Para que el esmalte tengo un color intenso utiliza dos capas que sean finas para que la uña no quede abultada por tanto producto.



8. Pásate una segunda capa

Luego de haber pasados dos días, aplícate una segunda capa para que no se pierda el color por completo.



9. Limpieza

Utiliza guantes para proteger tus uñas de los productos de limpieza que contienen químicos que hacen que el color del esmalte se pierda.



10. Aceite de Oliva

Para hidratar tus uñas puedes aplicarte aceite de oliva, sirve para mantener sana tus manos.