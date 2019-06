El cáncer de ovario y los síntomas que lo alertan   

No existe una causa específica para el cáncer de ovarios. Foto: Cortesía La Prensa México.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cáncer de ovario ha cobrado la vida de miles de mujeres en los últimos años, la muerte más reciente fue de la conocida actriz mexicana, Edith González.



Es de suma importancia conocer cuáles son las causas y los síntomas de esta terrible enfermedad.



No existe una causa específica para el cáncer de ovarios, sin embargo, hay factores que aumentan el riesgo o la probalidad de padecer la enfermedad.



1. Mutaciones en los genes denominados BCRA1 y/o BCRA2.

2. Historia familiar de cáncer de ovario aun sin factores hereditarios conocidos.

3. Antecedentes personales de cáncer de mama.

4. Menopausia.

5. No haber tenido hijos.

6. Terapéutica hormonal sustitutiva sólo con estrógenos.

7. Ovario poliquístico.

8. Obesidad o dieta rica en grasas.



El cáncer de ovario generalmente no presenta sintomatología que lo alerte, pero estos síntomas te ayudarán a estar pendiente de él.



1. Molestias de estómago.

2. Hinchazón y dolor abdominal.

3. Problemas al comer y pérdida de apetito.

4. Estreñimiento o diarrea.

5. Alteraciones menstruales.

6. Sangrado postmenopáusico.

7. Dolor en las relaciones sexuales.



El tratamiento de cáncer de ovario generalmente implica cirugía y quimioterapia.



