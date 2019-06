¿Qué te hace caer en la depresión?   

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- Tristeza y desinterés por la vida son las señales más comunes para detectar a una persona depresiva.



Se dice que esta perturbación es causada por variaciones en la química cerebral que alteran tu estado de ánimo. Tampoco sinifica que todas las personas que están tristes sean depresivas.



Sin embargo, aunque este desorden puede ser hormonal, hay muchas circunstancias habituales y ambientales que producen que el ser humano arrastre esta alteración.



Ahora te preguntarás: ¿Cómo puedo saber cuáles son esos factores que hacen caer en la depresión? Estas son algunos causales que te llevan a ese desorden.



1. El uso de redes sociales: El uso excesivo genera conductas depresivas.



2. No dormir bien: Cuando hay interrupciones en tu descanso, ocurren reacciones negativas en tu sistema mental.



3. Una mala alimentación: Los hábitos alimenticios están asociados al estrés, según concluyen diferentes estudios.



4. Ingerir bebidas alcohólicas: Abusar del alcohol te hace perder el sentido y la noción, además que te llevan a tener emociones intensas.



5. Ambiente laboral venenoso: La mala relación que sostengas con tus compañeros de trabajo es un gran motivo de depresión.



Para controlar el uso de cada una de estas causas es importante la ayuda de un especialista. Cuando no es tratado a tiempo en muchos casos esta situación lleva al suicidio por no encontrar otra salida a su profunda tristeza.