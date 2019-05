¿Qué indican los coágulos en la menstruación?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La menstruación "no debería llegar con coágulos", afirma la famosa especialista peruana Irma Ramos. Sin embargo, muchas mujeres se asustan al confundir las bolas de sangre con coágulos.

Es importante aclarar que la expulsión de estos tejidos durante la menstruación no son síntomas de una patología grave, mas bien se trata de cambios que experimenta el cuerpo de la mujer durante esos días.



Para tu suerte, no debes preocuparte si notas "coágulos" en tu sangre. Realmente son restos de la capa endometrial que se desprenden porque el óvulo no fue fecundado.

Algunas veces aparecen con una contextura más densa y por eso provoca mucho miedo a las féminas.



Los expertos recomiendan que al notar sangre brillante (verdadero coágulos) es mejor acudir de inmediato a un ginecólogo para revisarte y tomar tratamiento adecuado, porque podría tratarse de un fibroma o miomas, el mismo que provoca mayor sangrado.

