Seis tips para proteger tu zona íntima este verano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Pasar horas y horas en la arena, la piscina, el mar o usando prendas sintéticas podría traerte problemas en tus partes íntimas y afectar tus horas de diversión.

Para que las altas temperaturas y la humedad no le pasen factura a tu zona íntima, aquí te traemos seis recomendaciones infalibles:



1. Evita quedarte con la ropa de baño mojada por mucho tiempo, porque las bacterias habitan en zonas con mucha humedad. Tampoco uses prendas muy ceñidas pues no permiten respirar y elevan el nivel de sudoración.



2. Utiliza paños húmedos para la limpieza constante y así mantener el pH de la zona íntima balanceado y evitar infecciones.

¡Cuidado! La humedad es propicia para la proliferación de bacterias tipo Escherichia coli, causante de infecciones urinarias como la cistitis.

3. Usa prendas de algodón porque estas ayudan a que tu piel respire y evita las infecciones.



4. Es muy recomendable que cuando estés en la playa te sientes sobre una toalla o pareo de algodón, que son fibras que mantienen la frescura del ambiente.



5. Durante tu período menstrual debes cambiar la toalla higiénica o el tampón cada 3 o 4 horas, para evitar malos olores y que se eleve la temperatura de la zona vaginal.



6. Se recomienda que si vas a una piscina o a la playa lleves más de un cambio de trajes de baño para que no utilices todo el día el mismo. Estar mucho tiempo con la misma ropa puede provocar el crecimiento de hongos y bacterias.

