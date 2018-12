¿Qué color de ropa interior debes utilizar para atraer la buena suerte en Año Nuevo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se acerca un nuevo año y para recibirlo son muchas las tradiciones que se pueden implementar para atraer buenas vibras para los meses que vienen.



Unos comen uvas y piden deseos, otros encienden 12 velas por cada mes, algunos corren con maletas para atraer viajes, no importa lo que hagas es bueno creer en algo que te dé energías positivas.



Una de las más utilizadas en el mundo es la de utilizar ropa interior de color para atraer la buena suerte.



Aquí te decimos qué color usar, según lo que quieras para tu vida:



Amarillo:

Es el clásico de las fiestas de fin de año, este color representa energía, alegría, riqueza y éxito. Así que si quieres atraer el dinero, no dudes en utilizar esta prenda.



Morado:

Es un color espiritual, también atrae la prosperidad.



Azul:

Tranquilidad y buena salud es lo que deseas si utilizas este color de ropa interior. Es recomendable utilizarlo si estás a punto de iniciar un negocio.



Rojo:

Pasión, amor, deseo y fuerza, si esto es lo que quieres en este nuevo año no dudes en llevarlo puesto bajo tu ropa.



Blanco:

Si quieres deshacerte del estrés no dudes en llevar puesto un calzón blanco ya que representa paz, calma, armonía y felicidad.



Verde:

Significa esperanza, vida y bienestar en general. Además de que si eres amante de la naturaleza este es el color indicado para ti.



Rosado:

Este color no busca amor. Este es ideal para la feminidad y afecto, llevar esta prenda aleja los pleitos.



Anaranjado:

El entusiasmo y el deseo van de la mano con este tipo de color en prenda íntima. Además ayuda a cambiar el estado de ánimo y lograr tus metas.



Negro:

Es sinónimo de lujo y dignidad. Este color se utiliza para alejar todo lo que nos hace daño o haga mal.



Gris:

Este color simboliza la calma, es ideal para los que buscan tranquilidad en sus vidas.