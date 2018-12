Cómo no engordar en Navidad, con simples detalles

El estudio sugiere que no se centré tanto en la comida, si no en poner atención a quienes le rodean y sea más activo en la conversación.(Foto: Salud 180)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Cada año el primero de los propósitos de Año Nuevo de la mayoría es bajar de peso, pero las ricas comidas en Navidad juega en nuestra contra.



Sin embargo, ¿es posible no engordar en Navidad?, según un estudio realizado por las universidades inglesas de Birmingham y Loughborough, sí.



No exagerar con las bebidas y la comida es la primera y más importante medida, aunque vayamos a todas y cada una de las reuniones navideñas en las que nos inviten.



Según el estudio presentado por estas universidades y publicado por Noticias R7, lo principal es enfocarse en la calidad y cantidad de alimentos, aquí algunos consejos que ofrece:



1. Intentar mantener los horarios de comida lo más que podamos, evitar las grasas (y si las consumimos obligarnos a deshacernos de las calorías con ejercicios, caminatas, etc.).

2. Con los aperitivos propios de la fecha, como las torrejas y otros platillos, cómalos -pero elegantemente- es decir en pequeñas porciones. Es bueno mentalizarnos que lo importante no es la cantidad, sino degustar lo que comemos.



3. Las fiestas navideñas tienen el fin de compartir entre familia y amigos, así que aproveche a conversar con ellos -de lo que sea- así pasará más tiempo conversando que comiendo. No se trata de saciarse de comida o bebidas hasta más no poder, sino de compartir.



